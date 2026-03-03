Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones

No solo ocurre con los autos chinos: también compradores regios de vehículos de lujo, como Mercedes-Benz, deben esperar meses para que una autoparte sea surtida en la agencia.

Como consecuencia, se quedan semanas o incluso meses sin su vehículo, a pesar de haber pagado una suma considerablemente mayor en comparación con autos estadounidenses o de origen asiático.

El motivo de la larga espera es el mismo: las autopartes no se fabrican o no están disponibles en México, por lo que deben ser traídas del país de origen de la armadora, en este caso Alemania.

La tardanza se agravó a partir de la pandemia de covid-19 y, aunque los tiempos de entrega han mejorado ligeramente, no han vuelto a ser como antes.

Ejemplo de ello es lo que le ocurrió a “Raúl”, vecino de la colonia Contry La Silla, en Monterrey, quien el año pasado vivió una odisea tras comprar una camioneta Mercedes-Benz GLC 300, con valor de $1.5 millones de pesos. Debido a fallas en el tablero electrónico, tuvo que esperar más de dos meses por la pieza y quedarse sin vehículo casi un mes.

Lo peor, afirma, es que en ningún momento le ofrecieron un auto provisional, por lo que anduvo “a pie o en Uber”.

“Raúl” realizó la compra a inicios de junio y, apenas al día siguiente de haber salido de la agencia Mercedes-Benz La Rioja, en el sur de Monterrey, la unidad comenzó a presentar fallas.

“Prendían testigos en la pantalla. Literal, al día siguiente que la sacamos, empezaron a encender indicadores que señalaban que no servía el asistente de frenado de emergencia, que necesitaba tomar un descanso porque la camioneta detectaba fatiga, que el sistema de prevención de colisiones no estaba funcionando, entre otras cosas”, relató.

Por ese motivo, se comunicó con la agencia, donde le indicaron que la llevara para realizar una actualización de software, lo cual hizo, perdiendo un día.

Unas semanas después el problema regresó y nuevamente le pidieron llevarla. En esa ocasión, la camioneta permaneció dos días en revisión antes de ser entregada.

Una semana más tarde volvió a fallar. Fue entonces cuando le informaron que la pieza debía reemplazarse y que sería traída desde una planta de Mercedes-Benz en Alemania, proceso que tardó dos meses y medio.

En la agencia le sugirieron que continuara utilizando la camioneta mientras llegaba la pieza para no quedarse sin vehículo.

A finales de agosto le avisaron que ya contaban con la refacción y fue entonces cuando dejó la unidad más de tres semanas en el taller para su instalación.

“A las semanas volvió a fallar otra vez, entonces ya volví a hablar y les dije: ‘Oye, ya van dos veces que la llevo, ¿qué pasa?’. Me dijeron: "Si quieres, entra por garantía y cambiamos la pieza". Esa fue la tercera vez que la llevé.

“En agosto se quedaron tres semanas con ella. Me dijeron: 'Síguela usando y no te vamos a ver hasta que llegue la pieza, porque si no aquí la vamos a tener y vas a estar sin carro'".

“Entonces la seguí usando todo ese tiempo. Se tardaron dos meses en avisarme que ya tenían la pieza”, indicó.

Si bien “Raúl” utilizó la camioneta mientras llegaba la refacción, en total estuvo casi un mes sin vehículo, considerando las ocasiones en que le realizaron actualizaciones y las más de tres semanas que permaneció en el taller para la sustitución definitiva.

En suma, entre la espera de la pieza y las revisiones, enfrentó más de tres meses de afectaciones.

Durante el tiempo en que la camioneta estuvo fuera de circulación, la agencia no le proporcionó ningún vehículo sustituto.

“Anduve ‘a pie’. Ya había vendido mi otro carro y hasta les exigí: ‘Dame un carro, préstame uno para moverme porque me estás afectando’".

“Pero no me prestaron nada. Anduve a pie y en Uber todo ese tiempo, y eso que pagué mucho por mi camioneta”, expresó.

Esta situación también se ha reportado en el caso de piezas para vehículos de la marca BMW.

Problema persiste

El Horizonte ha evidenciado que, en el caso de autos chinos, por una simple balata de la marca BYD los clientes deben esperar más de un mes. Existen además casos de vehículos MG Motor que permanecen medio año o más en espera de una pieza importada desde China.

En el caso de la marca alemana Mercedes-Benz, esta problemática ya había sido publicada desde enero de 2024.

Expertos señalan que la solución pasa por fomentar la instalación de plantas fabricantes de autopartes en el país para estas marcas; de lo contrario, el cliente continuará enfrentando las consecuencias de la dependencia del extranjero.

