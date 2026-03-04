Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Destacan estrategia de patrullaje en carreteras de Nuevo León

El funcionario estatal explicó que este esquema de seguridad también ha permitido reducir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad

  • 04
  • Marzo
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que Fuerza Civil mantiene una estrategia efectiva de vigilancia en más de 3,300 kilómetros de caminos y carreteras en la entidad, lo que ha contribuido a la disminución de delitos en estas vías.

El funcionario estatal explicó que este esquema de seguridad también ha permitido reducir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad, aspecto que será clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes durante la celebración del Mundial de Futbol.

“La capacidad que tiene Fuerza Civil está más que comprobada y nos permite garantizar la paz y tranquilidad en las semanas previas y durante el Mundial, patrullando los caminos y carreteras de Nuevo León en coordinación con todos los niveles de gobierno”, aseguró.

Coordinación entre autoridades fortalece resultados

Flores Serna reiteró que uno de los factores que ha sido fundamental para lograr estos avances es la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido implementar una respuesta más eficaz y una estrategia integral en materia de seguridad.

“Cuando hay coordinación, hay resultados. Aquí trabajamos de la mano con la Federación, los municipios y las corporaciones locales para que la seguridad sea permanente, no una reacción momentánea”, afirmó.

Fortalecen a Fuerza Civil con capacitación y tecnología

El Secretario General de Gobierno también destacó que el fortalecimiento institucional de Fuerza Civil incluye capacitación constante, mejores condiciones laborales y el uso de inteligencia y tecnología, acciones que han contribuido a incrementar la confianza ciudadana en la corporación estatal.


