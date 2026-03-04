Podcast
Nuevo León

Refuerza Escobedo estrategia de reconstrucción del tejido social

La propuesta plantea fortalecer los mecanismos comunitarios que permitan prevenir conflictos y mejorar la interacción entre ciudadanos y autoridades

  • 04
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la prevención y fomentar la participación ciudadana, el Municipio de Escobedo anunció el reforzamiento de su estrategia para la reconstrucción del tejido social, con el fin de impulsar entornos más seguros y promover la convivencia pacífica en las comunidades.

La reunión fue encabezada por el alcalde Andrés Mijes, acompañado por Jorge Atilano González, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, y Hugo Camacho, Director de TELAR A.C.

Analizan reconstrucción del tejido social como eje de seguridad

Durante la sesión realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las autoridades analizaron cómo la reconstrucción del tejido social puede convertirse en un elemento clave para fortalecer la seguridad pública.

En el encuentro se destacó que promover la convivencia vecinal, familiar y escolar permite atender conflictos de manera oportuna antes de que escalen, mediante mecanismos de diálogo y participación comunitaria.

Presentan proyecto Espacios Seguros para el Buen Convivir

En el marco del diálogo, Jorge Atilano González presentó por primera vez el proyecto “Espacios Seguros para el Buen Convivir”, iniciativa que busca vincular la Reconstrucción del Tejido Social, Proxpol y la Justicia Cívica para promover una cultura de mediación y resolución pacífica de controversias.

La propuesta plantea fortalecer los mecanismos comunitarios que permitan prevenir conflictos y mejorar la interacción entre ciudadanos y autoridades.

Destacan modelo de la 4T Norteña en Escobedo

Durante la reunión también se expuso la experiencia que se desarrolla en el municipio a través del modelo de la 4T Norteña, inspirado en el esquema de Crecimiento con Justicia Social promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades presentes, este enfoque parte de la premisa de que la seguridad no solo depende de operativos policiales, sino también de fortalecer la comunidad, la confianza y la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno.

Impulsarán participación vecinal para prevenir violencia

Asimismo, se presentaron las acciones implementadas para evitar el escalamiento de la violencia, así como los mecanismos de Justicia Cívica que han posicionado a Escobedo como un referente nacional en la atención ágil y restaurativa de conflictos.

Entre los acuerdos alcanzados destaca el fortalecimiento de la figura del Constructor de Paz, con el propósito de que vecinos participen activamente en la mediación comunitaria y actúen como enlace preventivo ante posibles situaciones de riesgo.

Con esta estrategia, el municipio busca colocar el diálogo y la participación social como ejes centrales para consolidar comunidades más seguras y con mayor cohesión social.


