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Nuevo León

Alerta Secretaría de Salud NL por la presencia del dengue

Autoridades reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua y mantener limpios patios y viviendas para evitar la proliferación del mosquito

  • 22
  • Abril
    2026

Ante los pronósticos de lluvia en Nuevo León, autoridades sanitarias alertaron sobre el incremento en la presencia de mosquitos transmisores de dengue, lo que mantiene en vigilancia a las instituciones de salud.

En México se han registrado mil 493 casos de dengue, mientras que en Nuevo León se reportan dos, informó la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, quien hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas.

Llaman a evitar acumulación de agua

“Muy importante que seamos sensibles a que esta enfermedad también nos puede dar a todos; nosotros podemos fumigar, pero si seguimos acumulando agua, la fumigación no va a tener efecto si seguimos con el cacharro al interior. La fumigación no va a ser la óptima”, advirtió.

Las autoridades destacaron que un mosquito transmisor puede picar hasta 30 veces y vivir alrededor de 30 días, periodo en el que puede depositar entre 120 y 200 huevecillos, lo que facilita la propagación de la enfermedad.

Síntomas del dengue

El dengue puede presentarse en forma no grave o grave, por lo que es importante identificar sus síntomas a tiempo.

Dengue no grave:

• Falta de apetito
• Fiebre alta
• Dolor de cabeza y detrás de los ojos
• Erupciones en la piel
• Náuseas y vómito
• Dolor muscular

Dengue grave:

• Hemorragia intensa
• Taquicardia
• Extremidades frías
• Palidez
• Pulso débil
• Dificultad para respirar
• Alteración del estado de conciencia
• Afectación de órganos vitales

Refuerzan llamado a la prevención

“Muchas veces cuando ya tenemos una enfermedad y creemos que desarrollamos anticuerpos, a veces una segunda infección se vuelve más agresiva y una tercera todavía peor. Si ya tenemos el antecedente de haber padecido dengue, es importante extremar precauciones en casa y en nuestro entorno”, señaló.

Las autoridades reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua y mantener limpios patios y viviendas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.


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