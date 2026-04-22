Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
f99ff18f_3d89_47d0_aa95_27b9786ece18_161339afe8
Coahuila

Pide Congreso frenar alza de peaje en autopista

La diputada mencionó que desde su inauguración en 2009, el peaje ha crecido de 39 pesos a 150 pesos, lo que representa un alarmante incremento del 284%

  • 22
  • Abril
    2026

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, solicitando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la revisión del mecanismo de actualización de tarifas en la Autopista Saltillo-Monterrey. Esta medida busca que los incrementos en el peaje no superen el índice de inflación correspondiente.

Señalan aumentos por encima de la inflación

La diputada menciono que desde su inauguración en 2009, el peaje ha crecido de 39 pesos a 150 pesos, lo que representa un alarmante incremento del 284%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de solo 109.55%. Los usuarios de esta vía han expresado su descontento ante los constantes aumentos que superan ampliamente el comportamiento inflacionario.

Además de las tarifas, los usuarios han reportado deficiencias en el servicio de asistencia vial, que es uno de los argumentos para justificar el cobro del peaje. Se han documentado casos donde los usuarios han quedado varados en la carretera durante horas sin recibir la atención necesaria, lo que pone en duda la calidad del servicio prometido.

Responsabilidad de supervisión federal

La autopista opera bajo un esquema de concesión federal, lo que implica que la SICT tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, lo que incluye la calidad del servicio de asistencia y el mantenimiento de la infraestructura.

Este llamado del Congreso se da en un contexto donde los incrementos tarifarios han sido una constante en los últimos años, generando preocupación entre los ciudadanos y el sector empresarial de la región, quienes ahora enfrentan un costo de peaje de 300 pesos para un viaje de ida y vuelta a Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9e70710244
Abrirá CECyTEC carrera de semiconductores en Ramos Arizpe
armas_sonora_eua_027f76bc95
Aseguran lanzagranadas y más de 30 armas en auto rumbo a México
capturan_37_miembros_mexican_mafia_california_a2f071a603
Capturan 37 miembros de 'Mexican Mafia' por redadas en California
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_12_2e2690f4fa
Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda
INFO_7_VERTICAL_1_a74d8984db
Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_19_25_PM_ba05e094a9
Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×