Apoya Mónica Oyervides a equipo de robótica para ir a torneo
Con este respaldo, el gobierno municipal busca posicionar a Juárez como un municipio con visión de futuro y capacidad competitiva
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Abril
2026
El talento joven de Juárez se prepara para conquistar el escenario internacional. Esta mañana, la presidenta municipal Mónica Oyervides realizó la entrega oficial de un apoyo económico al equipo de robótica “Código Fénix”, conformado por estudiantes de entre 12 y 14 años, quienes representarán al municipio en la First Lego League en Guadalajara, Jalisco.
Rumbo a la innovación en Jalisco
El certamen, que se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo, reunirá a las mentes jóvenes más brillantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Los integrantes de la Escuela Secundaria “Centenario de la Revolución Mexicana” utilizarán este respaldo financiero para cubrir los gastos de logística y participación en el evento.
Este equipo no es ajeno al éxito; su trayectoria incluye:
Reconocimiento a la excelencia Galardonados previamente como los mejores en la categoría de Innovación.
Experiencia global Participación destacada el año pasado en la competencia de California, EUA.
Pase de oro: Clasificación al torneo internacional tras ganar la fase regional el pasado mes de marzo.
Juárez: Un referente de talento juvenil
Durante el encuentro, la alcaldesa Mónica Oyervides enfatizó que el impulso a la educación y la tecnología es un eje prioritario de su gestión.
"Más allá del apoyo que como gobierno podemos brindar, lo importante es acompañar sus trayectorias y respaldar sus sueños. Queremos que el estado, el país y el mundo sepan que en Juárez somos mucho más de lo que antes se decía", afirmó la mandataria.
Oyervides Acosta también señaló que Código Fénix ha sido considerado un proyecto estratégico desde el inicio de su administración, destacando que estos jóvenes actúan como catalizadores para que otros estudiantes se involucren en actividades académicas y tecnológicas.
Un modelo a seguir
Con este respaldo, el gobierno municipal busca posicionar a Juárez como un municipio con visión de futuro y capacidad competitiva. La participación de "Código Fénix" en la First Lego League no solo representa un reto técnico de robótica y resolución de problemas, sino que consolida al equipo como un ejemplo de perseverancia y trabajo en equipo para las nuevas generaciones de neoleoneses.
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