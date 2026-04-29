Verifican IMSS instalaciones para revisar funcionamiento

Ante los calorones que se registran en la urbe regia, la delegación del IMSS en Nuevo León verifica las instalaciones de sus unidades médicas para cerciorarse que todo esté operando con normalidad.

Esto incluye el revisar instalaciones como las del aire acondicionado y corregir las que no pudieran estar funcionando en caso de que así sea.

La delegada del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, hizo un recorrido en hospitales donde atendió directamente a los derechohabientes, tanto pacientes como familiares.

“Ante las elevadas temperaturas en el estado, el IMSS refuerza sus acciones para brindar condiciones óptimas para pacientes y trabajadores.

“La delegada en Nuevo León recorre personalmente las clínicas y hospitales para escuchar a derechohabientes, familiares y personal, y así conocer su experiencia para actuar donde se tenga que actuar; la prioridad es ofrecer el mayor confort en todas las unidades médicas”, señaló la dependencia en una comunicación.

El organismo indicó que esta dinámica continuará dadas las condiciones de clima que están pronosticadas por las autoridades del área.

“El IMSS refuerza sus acciones para brindar condiciones óptimas para pacientes y trabajadores”, indicaron.

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