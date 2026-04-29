Promete Monterrey acompañamiento a afectados de Proyectos 9

El municipio de Monterrey, a través de su secretario de Ayuntamiento, César Garza, sostuvo un encuentro con los afectados de Proyectos 9 donde informó que brindarían acompañamiento municipal sobre la transparencia de los permisos de cada desarrollo inmobiliario.

“Acá la labor del gobierno es explicarles con claridad qué se puede y qué no se puede hacer. Yo creo que la información relevante para ustedes que el gobierno puede aportar es: ¿Está vigente la licencia de construcción?, ¿Es posible legalmente hacer los cambios que el desarrollador está planteando para darle factibilidad al proyecto?”, indicó Garza.

En el encuentro con alguno de los afectados, anunció la creación de canales de comunicación directa vía WhatsApp para dar seguimiento personalizado a los casos de Lalo, Lola, los Moca y Torre Sol.

El funcionario puso a disposición su número personal por instrucción del alcalde Adrián de la Garza, buscando mitigar la angustia de los afectados.

“En ese chat va a estar el número personal de un servidor, el que uso personalmente y voy a estar para atender, porque esa es la instrucción que tengo del alcalde, que entiende su desesperación, su angustia”.

Enfatizó que la función del gobierno en este conflicto es actuar como un facilitador de información técnica y jurídica fidedigna.

“La instrucción que tenemos nosotros del alcalde (Adrián de la Garza) es llegar a la información que necesiten y facilitar que se concrete”, agregó.

El funcionario aclaró que cada proyecto enfrenta una realidad distinta, por lo que no pueden ser tratados de manera general.

“Lalo y Lola están factibles y bien, es decir, no van a tener problemas ni con agua y drenaje ni con el municipio para que el proyecto se pueda concretar. A ver, incluso hablando un poco de más, les diría es un proyecto que tiene mucha viabilidad, es decir, hay muchas alternativas para el desarrollador de darle la vuelta y resolver la situación. Ahora, ahora, del caso de Sol y de Moca es un caso diferente”, expresó el secretario municipal.

El 24 de abril, en entrevista exclusiva con El Horizonte, José Lobatón director de Proyectos 9 dijo que ante el aumento de denuncias penales por presunto fraude el permanecerá en la ciudad y que cumplirá con sus clientes.

“Yo estoy aquí, no he huido de la ciudad, y a todos les voy a cumplir”, afirmó en medio de un contexto de incertidumbre para los afectados.

El empresario señaló que su prioridad actual es terminar las obras antes que venderlas, y afirmó que existen condiciones para reactivarlas durante este año.

Por su parte, Garza reveló que la actual administración ha mostrado apertura para destrabar trámites que fueron bloqueados en el pasado. Mencionó que existe evidencia notariada de que, en la gestión anterior, se le impidió injustificadamente al desarrollador tramitar prórrogas de permisos.

No obstante, puntualizó que el respaldo municipal es estrictamente administrativo y técnico.

“Eso es un tema que tendrá que tener seguimiento. Si él no cumple (José Lobatón), aún con todos estos esquemas de facilidad que el gobierno municipal está otorgando, bueno, hay instancias civiles y penales para hacerlo”. “Él puede vender el proyecto como unidad de negocio a otro inversionista que llegue con dinero, que llegue con financiamiento y que termine el proyecto. Son decisiones que tendrá que ir tomando el desarrollador”.

Al finalizar el encuentro, se acordó programar nuevas reuniones con los afectados para dar seguimiento al estatus de cada desarrollo de Proyectos 9.

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