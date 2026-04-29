Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
corredor_morones_prieto_41e8fe1b34
Nuevo León

Anuncian cierres viales en Morones Prieto por obras en puente

En los cierres parciales durarán unos días e inhabilitarán dos carriles ordinarios, específicamente los contiguos al camellón central

  • 29
  • Abril
    2026

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana emitió un aviso preventivo ante los cierres parciales programados en la Avenida  Morones Prieto a partir de este jueves y hasta el domingo 3 de mayo. 

Dichas restricciones responden a los trabajos de cimentación de un nuevo puente peatonal que formará parte del proyecto del Parque Lineal.

En los cierres parciales inhabilitarán dos carriles ordinarios, específicamente los contiguos al camellón central.

La modificación en la avenida comenzará a las 22:00 horas de este jueves y concluirá a las 18:00 horas del domingo.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 9.34.45 PM.jpeg

El tramo que comprenderán será desde la calle José María Arteaga hasta la zona del Palacio Federal.

Ante el posible incremento en los tiempos de traslado en esta importante arteria de la ciudad, las autoridades estatales exhortan a los conductores a considerar el uso de rutas alternas para evitar la zona de obra.

También solicitaron respetar estrictamente la señalización vial instalada y reducir la velocidad al transitar por el área de trabajos.

“La autoridad estatal agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas labores, que buscan mejorar la movilidad y seguridad peatonal en la zona”, informó la dependencia estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
image_a7adeb9f72
Nuevo León acelera inversión histórica en seguridad y movilidad
publicidad

Últimas Noticias

9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×