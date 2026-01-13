Alertan por desaparición de docente colombiano en Nuevo León

La Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León emitió una alerta de búsqueda para localizar a Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de 42 años, visto por última vez el 2 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, tras arribar a México en un vuelo internacional.

De acuerdo con la ficha oficial, Escobar Barrios mide 1.75 metros, es de complexión delgada y se desempeña como docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Según relataron familiares, Leonardo Ariel se comunicó por última vez con su hermana Lina y con su prima Elvira Romero Escobar el mismo 2 de enero. En los mensajes, el académico afirmó que había sido detenido.

“Él le dice a mi prima que lo detuvieron, que tuvo un problema. La llamada fue desde un número de Seguridad Pública porque le dieron derecho a una llamada”, explicó Romero Escobar.

La familia señaló que la comunicación habría provenido de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Apodaca, aunque no existe constancia oficial de dicha detención.

Inconsistencias en registros oficiales

Romero Escobar subrayó que, por ley, una persona no puede permanecer retenida más de 36 horas, y aseguró que Leonardo habría estado privado de su libertad por más de 20 horas, sin que exista claridad sobre los motivos.

“Seguridad Pública dice que ellos no lo retuvieron y que no hay registros, pero entonces ¿por qué se comunicó desde un número adscrito a Seguridad Pública de Apodaca?”, cuestionó.

Hasta el momento, no hay registro de detención ni de liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

Universidades exigen su localización con vida

A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana de Puebla informó que se ha sumado a las labores de acompañamiento y búsqueda, en coordinación con las autoridades.

Por su parte, el Sistema Universitario Jesuita hizo un llamado urgente a autoridades federales, estatales y municipales para redoblar esfuerzos ante la falta de información clara y exigió la presentación inmediata y con vida del académico, así como datos verificables que permitan conocer su paradero y deslindar responsabilidades.

