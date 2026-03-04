Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Estudiarán expertos origen de sismos en la urbe regia  

Especialistas instalarán nueva instrumentación en municipios metropolitanos para medir la actividad telúrica y evaluar riesgos en la zona urbana

  • 04
  • Marzo
    2026

Ante el incremento de terremotos en el Área Metropolitana y la creciente preocupación por sus potenciales efectos en la zona poniente, la Universidad Autónoma de Nuevo León alista reforzar el monitoreo del fenómeno dentro de la mancha urbana. 

Juan Carlos Montalvo, sismólogo de la Máxima Casa de Estudios, adelantó que los estudios ayudarán a resolver preguntas como la magnitud máxima que se podría esperar. 

La intervención no únicamente contempla el análisis de datos, sino también la instalación de equipo con el que la entidad no contaba. 

“Se va a iniciar una nueva instrumentación y tiene esa finalidad: empezar a revisar sitios de interés para poder tener una mayor cobertura en espacio temporal de la sismicidad que se ha estado registrando. 

“En breve se dará un comunicado sobre este nuevo monitoreo que nos dará información sobre esta actividad sísmica”, dijo. 

Los sitios de interés referidos incluyen los municipios del poniente: Santa Catarina, García, Monterrey y San Pedro. 

Así mismo, preliminarmente se pretende estudiar el Parque Nacional Cumbres, donde en 2010 ocurrió el sismo más fuerte registrado en la urbe, con una intensidad de 4. 

Montalvo explica que los análisis se harán en conjunto con otra universidad gracias a un programa de colaboración.  

“Se está haciendo con el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, Baja California”, adelantó, “la idea es tener una red sismológica para estar monitoreando”. 

EL HORIZONTE publicó que el 2025 fue el año en el que más terremotos ocurrieron en la ciudad. 

Además del récord, la estadística del Servicio Sismológico Nacional muestra una actividad particularmente marcada en la zona poniente.


