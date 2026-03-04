Podcast
Coahuila

Formalizan convenio para tren Saltillo–Nuevo Laredo

La SICT, Coahuila y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe coordinarán la liberación del derecho de vía para el proyecto ferroviario prioritario 2024–2030

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el gobierno de Coahuila y los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe formalizaron un convenio para liberar el derecho de vía necesario para la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo. 

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno para desarrollar las obras ferroviarias, incluidos patios y terminales.

El documento señala que el proyecto forma parte de los compromisos prioritarios del Gobierno de México para el periodo 2024–2030. 

Las partes deberán presentar informes mensuales sobre las acciones emprendidas y coordinarse para atender posibles demandas sociales derivadas de la obra. 

La SICT precisó que el derecho de vía corresponde a la franja de terreno requerida para la construcción, conservación y operación de una vía general de comunicación, cuyas dimensiones son determinadas por la dependencia federal. 

El convenio fue firmado por el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; así como autoridades estatales federales y municipales involucradas en el proyecto.


