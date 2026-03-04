Guerra en Medio Oriente arrastra a potencias y sacude al Golfo

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase de escalada sin precedentes, marcada por bombardeos continuos, represalias con misiles balísticos, amenazas sobre rutas estratégicas del comercio mundial y un creciente deterioro diplomático entre Washington y algunos de sus aliados europeos. En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presumido de una victoria inminente mientras la realidad muestra una ofensiva de Irán que mantiene sus bombardeos a bases militares de Washington.

Aunque el presidente de EUA delineó lo que considera el “peor escenario” para Irán y reafirmó que la ofensiva militar no solo continuará, sino que podría prolongarse durante semanas, aseguró que tienen capacidad “ilimitada” para una guerra, por lo que Irán no tendría ninguna oportunidad.

El Departamento de Estado informó este martes que actualizó las advertencias de viaje para Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos "para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal".

La guerra en Medio Oriente comenzó el sábado, cuando ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, lo que motivó un contrataque de Teherán contra bases estadounidenses en países vecinos y contra Israel.

Alemania apoya, pero pide culminar guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente Donald Trump tuvieron una reunión en la Casa Blanca, donde el europeo le expresó su apoyo en la guerra, pero dijo esperar que termine pronto, ya que estaba perjudicando la economía mundial.

"Esto, por supuesto, daña nuestras economías. Es así en lo que respecta al precio del petróleo y también al del gas. Por eso todos esperamos que esta guerra llegue a su fin lo antes posible", dijo Merz al presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump abordó directamente la situación del conflicto y aseguró que, desde su perspectiva, las fuerzas iraníes se encuentran severamente debilitadas. “Bueno, no sé si existe el peor escenario. Los tenemos muy derrotados. Militarmente, están muy derrotados. Siguen presionando para que se fabriquen misiles, pero ni siquiera podrán hacerlo porque estamos atacando todos sus lanzadores”, afirmó el mandatario. Según detalló, las operaciones conjuntas con Israel han estado dirigidas a la infraestructura militar iraní y, particularmente, a su arsenal de misiles balísticos, muchos de los cuales —aseguró— ya han sido destruidos.

Trump subrayó que el objetivo central de la campaña es neutralizar el desarrollo y despliegue de misiles que Teherán ha impulsado en los últimos años. En esa línea, sostuvo que Irán ha perdido prácticamente sus capacidades defensivas: “Los estamos golpeando muy fuerte. Y los golpes a gran escala continúan ahora. Ya no tienen protección aérea. “Ya no les queda ninguna instalación de detección”, sentenció. El presidente dejó claro que la estrategia no contempla una pausa inmediata y que los ataques continuarán “de forma muy dura”.

Sin embargo, al referirse al eventual desenlace político del conflicto, el mandatario introdujo un matiz inquietante. “Supongo que el peor caso sería que hagamos esto y luego alguien tome el mando y sea tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso suceda. Probablemente sería lo peor”, declaró. Con ello, Trump planteó que el riesgo no radica únicamente en la confrontación militar actual, sino en la posibilidad de que un eventual relevo en el liderazgo iraní no implique un cambio de rumbo.

La escalada bélica se intensificó tras el ataque conjunto lanzado el sábado por Estados Unidos e Israel, que dejó muerto al líder supremo iraní, Alí Jameneí, junto con altos mandos militares. La respuesta de Teherán no se hizo esperar: oleadas de misiles balísticos fueron disparadas contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región. Además, se registraron ataques con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad, lo que llevó a Trump a prometer nuevas represalias y advertir que “los golpes más duros aún están por llegar”.

Daños colaterales en Ormuz

La crisis ha trascendido el ámbito terrestre y aéreo para impactar de lleno en el comercio marítimo global. El estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo, fue declarado cerrado por un alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), quien advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo podría ser atacado.

En el golfo de Omán, un petrolero con bandera de las Islas Marshall fue alcanzado por una lancha no tripulada, causando la muerte de un tripulante y elevando aún más la tensión en el tránsito mundial de crudo.

Frente a este escenario, Trump aseguró que la Armada estadounidense está preparada para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz “lo antes posible” si fuese necesario. “Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, escribió en su cuenta de Truth Social. Asimismo, informó que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos proporcionar seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera del comercio marítimo, especialmente el energético, que transite por el Golfo Pérsico. Según indicó, este seguro estará disponible para todas las compañías navieras y se ofrecerá a un “precio muy razonable”.

Mientras tanto, el Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar más de una decena de países de Oriente Medio ante el deterioro de la seguridad regional. La advertencia refuerza la percepción de que el conflicto podría extenderse y afectar a múltiples actores más allá de los directamente involucrados.

Fisura diplomática con España

Trump criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por su nivel de inversión en defensa dentro de la OTAN y llegó a afirmar que Estados Unidos podría “cortar todo el comercio con España” y que no quiere “tener nada que ver” con ese país. Según el mandatario, España fue el único miembro de la Alianza que no aceptó elevar el gasto militar al 5 % del PBI, manteniéndose —según su versión— en el 2 %, cifra que, aseguró, ni siquiera estaría cumpliendo plenamente.

La tensión se agudizó cuando el Gobierno español negó el uso de sus bases militares en Morón de la Frontera y Rota para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán. “Rotundamente, no”, declaró la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien subrayó que cualquier utilización debe ajustarse al derecho internacional y que España está “en contra de la violencia”. En respuesta, Trump afirmó que Estados Unidos podría usar esas bases “si quisiéramos” y que “nadie nos va a decir que no las usemos”, aunque añadió que finalmente desistió de presionar a Madrid y que Washington ya no desea utilizarlas para atacar a Irán. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos”, sostuvo, aunque reconoció que el país tiene “gente estupenda”, pero “no un gran liderazgo”.

Tras la negativa española, hasta once aviones estadounidenses de repostaje KC-135T y KC-135R abandonaron las bases de Morón y Rota con destino a instalaciones en Alemania, Reino Unido y otros países europeos, reconfigurando así el despliegue logístico de la ofensiva.

Francia y Reino Unido defienden Chipre

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas, que ya se dirigen hacia el Mediterráneo.

"Di la orden al portaaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo", afirmó el mandatario en un discurso transmitido por televisión.

Macron también anunció que enviará aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados "en las últimas horas"; y que enviará a Chipre la fragata Languedoc y medios antiaéreos.

En Chipre, la base británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron, lo que llevó al Reino Unido a enviar un buque de guerra y helicópteros a la zona, según anunció este martes el primer ministro británico Keir Starmer.

Starmer habló con el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, para hacerle saber que el Reino Unido está "enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará en la región", según indicó en un mensaje en la red social X.

El anuncio llega después de que una de las dos bases militares que el Reino Unido posee en la isla mediterránea, la de RAF Akrotiri, fuese atacada en la madrugada del lunes por un dron que no causó víctimas.

"El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí", escribió Starmer, que dijo que la medida forma parte de las operaciones defensivas en vigor en la zona.

Starmer 'decepciona' a Trump

La relación históricamente privilegiada entre Reino Unido y Estados Unidos cambió considerablemente, estimó el presidente estadounidense Donald Trump este martes en plena guerra en Oriente Medio.

El primer ministro británico Keir Starmer anunció el domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes, pero reafirmó que su país no participará "en acciones ofensivas en Irán".

"Es muy triste ver que la relación evidentemente ya no es lo que era" con Reino Unido, señaló Trump este martes en una entrevista con el diario británico The Sun.

Starmer "no ha sido cooperativo", insistió el líder de la Casa Blanca. "Debería haber ayudado. "Nunca habría pensado ver esto por parte de Reino Unido", dijo.

El lunes, Trump ya había reprochado al primer ministro británico haber tardado "demasiado" en permitir a Estados Unidos usar la base militar de Diego García, en el océano Índico, en una entrevista al diario The Daily Telegraph. "Estamos muy decepcionados con Keir", expresó.

Bases militares de EUA son vulnerables

Irán ha lanzado una serie de ataques con misiles balísticos y drones dirigidos a instalaciones militares estadounidenses y fuerzas aliadas en varios países del Golfo Pérsico que han demostrado su fuerza aérea y la vulnerabilidad de los frentes estadounidenses; muchas de estas instalaciones sufrieron impactos o fueron interceptadas por defensas aéreas locales.

1. Base Aérea Al Udeid – Qatar

Ubicación: Cerca de Doha, Qatar.

Descripción: Es la base estadounidense más grande en Oriente Medio y sede avanzada del U.S. Central Command (CENTCOM), con miles de efectivos y flota aérea estratégica.

Rol en el conflicto: Irán confirmó haber lanzado misiles balísticos y drones contra esta base, dirigidos a instalaciones y áreas de vuelo; Qatar interceptó numerosas amenazas antes de que causaran daños severos. El sábado se escucharon explosiones en Doha, y se observaron misiles balísticos que burlaron los sistemas de defensa aérea estadounidenses e impactaron la base aérea de Al Udeid, a 40 km de distancia. Uno de estos misiles impactó en una instalación de radar de alerta temprana AN/FPS-132, una de las seis que hay en todo el mundo. En un comunicado a Al Jazeera, el Ministerio de Defensa de Qatar confirmó que la instalación, valorada en unos mil millones de dólares, resultó dañada.

2. Ali Al Salem Air Base – Kuwait

Ubicación: Norte de Kuwait.

Descripción: Base aérea que alberga unidades de EUA. Y fuerzas aliadas; punto de apoyo logístico en el golfo.

Situación actual: Una lluvia de misiles iraníes impactó la base aérea Ali al-Salem en Kuwait el sábado. Si bien el Ministerio de Defensa de Kuwait afirmó que todos los misiles fueron interceptados, imágenes de video muestran múltiples columnas de humo elevándose desde la base, mientras que imágenes satelitales muestran daños en varios edificios. También se registró el impacto de drones en Camp Buehring, a unos 50 km al norte de la ciudad de Kuwait, y en la base naval Mohammed Al-Ahmad de Kuwait, una instalación kuwaití utilizada por el ejército estadounidense.

3. Camp Buehring – Kuwait

Ubicación: Noreste de Kuwait

Descripción: Base clave para el despliegue de unidades terrestres y apoyo logístico en Irak y Siria

Incidentes: La base ha sido objetivo de ataques con drones iraníes y defensas estadounidenses han tenido que responder a dichas amenazas en los últimos días. Cuatro soldados estadounidenses murieron el domingo en un ataque al Campamento Arifjan, según informó el lunes a la prensa el secretario de Guerra de EUA, Pete Hegseth.

4. Al Dhafra Air Base – Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Ubicación: Sur de Abu Dhabi

Descripción: Base compartida con las fuerzas de EAU, alberga grupos aéreos de combate, aeronaves ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) y apoyo estratégico aéreo.

Contexto: Irán atacó esta instalación con misiles y drones, algunos de los cuales fueron interceptados por defensas locales. El sábado se observó una densa columna de humo elevándose desde la base aérea de Al-Dhafra en Abu Dabi, mientras que el domingo se declaró un gran incendio en el puerto de Jebel Ali en Dubái.

5. Cuartel General de la Quinta Flota – Bahréin

Ubicación: Manama, Bahréin

Descripción: Centro de operaciones navales de EUA en el Golfo Pérsico, crucial para el control de la navegación y operaciones marítimas

Situación: Iraníes atacaron la zona con misiles balísticos y drones kamikazes. La base, sede de la Quinta Flota de la Armada de EUA, también fue atacada por drones el domingo, y las imágenes satelitales muestran daños en varios edificios de almacenamiento y equipos de radar. En un videoclip, se puede ver un dron Shahed impactando contra lo que parece ser una cúpula de radar AN/TPS-59, destruyendo el sistema de 300 millones de dólares. Instalado en 2007, Lockheed Martin lo describió entonces como «el único radar móvil con cobertura de 360 ​​grados del mundo certificado para detectar misiles balísticos tácticos».

6. Bases en Irak

Ubicación: Erbil, Irak.

Descripción: Erbil y Al Asad –aunque no siempre atacadas directamente por Irán. Aunque en esta ronda de ataques iraníes no hay confirmación completa de impactos directos en estas bases, la presencia de milicias pro-Irán ha aumentado la inseguridad en torno a estas instalaciones.

Situación: Se observaron drones impactando cerca del consulado estadounidense en la ciudad. Se desconoce la magnitud de los daños en ambos lugares. Los medios estatales iraníes han afirmado que el consulado fue destruido, y aunque Estados Unidos no ha admitido que el edificio sufriera daños, el Departamento de Estado ha advertido a los estadounidenses que se mantengan alejados de la zona.

7. Otras posiciones de apoyo (Prince Sultan en Arabia Saudita y Muwaffaq al Salti en Jordania)

Si bien no ha habido confirmación pública de ataques directos contra estas instalaciones en esta fase, el ejército jordano declaró el sábado haber interceptado dos misiles balísticos sobre la base aérea de Muwaffaq Salti, sin causar víctimas, solo daños materiales. Sin embargo, imágenes de video no verificadas sugieren que al menos uno de los misiles impactó en su objetivo.

Los ataques de Irán contra Arabia Saudita se han centrado principalmente en la infraestructura petrolera del Reino. La producción se detuvo en la refinería de Ras Tanura, la más grande de Arabia Saudita, el lunes tras un ataque con drones esa mañana.

Se habló de un ataque a la embajada de EUA en Riad, pero el CGRI no se ha adjudicado dicho ataque, por lo que aún no se puede confirmar que sea legítimo.

