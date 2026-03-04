Reforestación Extrema anuncia auditoría tras cuestionamientos

Al señalar que la Auditoría Superior del Estado no puede verificar sus gastos y estados financieros porque, según ellos, no reciben recursos públicos, la organización Reforestación Extrema anunció que ya realiza una auditoría por su propia cuenta y que los resultados los presentará en junio.

En entrevista con El Horizonte, el director de esa organización, Cosijoopii Montero, afirmó que para efectuar la auditoría, contrataron a una firma llamada “Crowe”, que se enfoca en consultorías y contabilidad y a la cual Montero catalogó como “muy prestigiosa”, pues se especializa en auditar organizaciones civiles.

“Nosotros ahorita ya estamos en un proceso de una auditoría externa con una firma especializada que se dedica a auditar organizaciones de la sociedad civil, precisamente para clarificar y transparentar todo esto y que, sobre todo, la comunidad y la sociedad sepan que cada peso que nosotros estamos usando se esté usando para el fin para el que se estableció".

“Es una firma muy prestigiada que audita otras organizaciones de la sociedad civil; nosotros la contratamos porque nos la recomendó o nos la recomendaron otras organizaciones que son auditadas por ellos. Insisto, donde se pueden despejar dudas es con la información que tiene la Secretaría de Medio Ambiente”, comentó Montero.

Montero dijo que desde el inicio del programa de Bosques Ciudadanos hasta la fecha, la asociación civil ha gastado alrededor de $270 millones de pesos para plantar 33,846 árboles; es decir, que cada árbol rondaría los $7,978 pesos.

Este organismo ha sido objeto de señalamientos porque es una de las cinco organizaciones civiles que reciben dinero de los privados que tienen que pagar al Estado por compensación ambiental, lo cual impide que se transparenten los recursos, dado que, a pesar de que el dinero debe entregarse al Estado, lo cual lo haría público, el convenio permite que llegue a ellos y esto impide transparentarlo.

En la entrevista, Montero indicó que señaló que cada peso que ha recibido de particulares se ha invertido en plantar árboles y nada ha sido desviado.

Asimismo, aseguró que el programa Bosques Ciudadanos está siendo víctima de una persecución política, que quiere manchar la labor que está realizando para beneficio de la sociedad.

“Lo que sucede es que hay un interés político en donde quieren manchar el programa o, por un interés político, lo quieren manchar, pero eso no lo podemos permitir, ni siquiera como organización civil, ni siquiera como sociedad, porque nos están manchando ese programa, nos están indirectamente negando nuestro derecho a tener los árboles a los que tenemos derecho”, añadió Montero.

Comentó que, si bien actualmente han plantado más de 33,000 árboles, la meta para este año ronda llegar a los 75,000, pero dijo que la ciudad requiere por lo menos 800,000 ejemplares plantados para disminuir entre uno y dos grados de temperatura.

Comentarios