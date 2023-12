Anuncia Estado que sí entregará Presupuesto de Egresos

Nosotros lo que estamos planteando dentro de este presupuesto de 156 mil 047 millones de pesos, es que haya un fondo de 3 mil millones de pesos y que sea para los 51 municipios y no caer en ese debate de alguien que no estuvo en ese reparto, pueda ser promoverte de alguna acción de injusticia por no asignación.