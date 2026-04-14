Alista México lista parcial de jugadores para Mundial 2026

La Selección Mexicana entrará en una etapa clave de su preparación al anunciar la próxima semana una lista parcial de jugadores de la Liga MX, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que será anfitrión.

El primer corte de futbolistas marcará el inicio formal de la recta final del proceso, en el que el cuerpo técnico busca definir la base del equipo que competirá en casa.

Lista parcial permitirá ajustar tiempos de preparación

De acuerdo con lo informado por el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, esta convocatoria inicial permitirá que los jugadores del futbol mexicano puedan tomar un breve descanso antes de integrarse a la concentración definitiva.

“Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará público”, explicó. “Primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga y posteriormente serán los europeos”.

La concentración final del equipo está programada para iniciar el 6 de mayo, justo después de la fase regular del Clausura 2026, que concluye el 27 de abril, y previo al arranque de la liguilla.

Este esquema responde a un acuerdo entre los dueños de los 18 clubes de la Primera División, con el objetivo de no interferir en la fase decisiva del torneo local y, al mismo tiempo, facilitar la preparación del combinado nacional.

Europa definirá el cierre de la convocatoria

Aunque no se ha precisado la fecha exacta para anunciar a los futbolistas que militan en el extranjero, se estableció que el límite para completar la lista será el 30 de mayo, en línea con los tiempos establecidos por la FIFA.

El proceso contempla una lista preliminar amplia que posteriormente se reducirá al grupo definitivo de 26 jugadores que representarán a México en la justa mundialista.

Lesiones, el principal reto para Aguirre

Uno de los principales desafíos para el técnico Javier Aguirre ha sido la dificultad para consolidar un once base, debido a la presencia de 12 jugadores lesionados, varios de ellos habituales titulares.

La mitad de estos futbolistas formaron parte del plantel que conquistó la Liga de Naciones y la Copa Oro el año pasado, lo que eleva la importancia de su recuperación de cara al torneo.

Pese a este panorama, el cuerpo técnico mantiene confianza en poder contar con ellos.

“Algunos ya se están recuperando, hay otros que están entrenando, pero quedan varias semanas para el Mundial”, señaló Davino.

Convocatoria será cerrada y sin margen de duda

El directivo también dejó en claro que el criterio de selección será estricto, priorizando únicamente a jugadores que tengan prácticamente asegurado su lugar en la lista final.

“No habrá ninguno que pueda estar en la lista, que se pierda la liguilla y no vaya al Mundial”, afirmó.

Esto implica que el cuerpo técnico evitará convocatorias provisionales y buscará trabajar desde el inicio con el grupo más cercano al definitivo.

Último ensayo antes del debut mundialista

Como parte de la preparación final, México disputará un partido amistoso ante Serbia el próximo 4 de junio en Toluca, el cual servirá como el último examen previo al inicio del torneo.

El combinado nacional tendrá además un papel protagónico en el arranque del Mundial, ya que disputará el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

El anuncio de la lista parcial no solo representa un trámite administrativo, sino el primer paso visible hacia la construcción del equipo que buscará trascender en casa.

Con la presión de ser anfitrión y la expectativa de mejorar su historial en Copas del Mundo, México comienza a definir a los protagonistas de su apuesta más ambiciosa en los últimos años.

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