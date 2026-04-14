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Coahuila

Ramos Arizpe abre Cabildo Juvenil por primera vez

Con la convocatoria, se busca integrar a los jóvenes en las decisiones públicas con propuestas sobre problemas reales del municipio

  • 14
  • Abril
    2026

El municipio de Ramos Arizpe presentó la convocatoria para integrar el Cabildo Juvenil 2026, un ejercicio que por primera vez se implementará en la ciudad con el objetivo de abrir espacios de participación real para las juventudes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa busca incorporar la visión de los jóvenes en la toma de decisiones, al considerar que sus propuestas pueden aportar soluciones concretas a problemáticas del municipio.

Explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que también contempla el Cabildo Infantil, con la intención de fomentar desde temprana edad la participación ciudadana y el interés por la vida pública.

Señaló que, a diferencia de las propuestas infantiles, las ideas de los jóvenes tienden a enfocarse en necesidades más inmediatas, como infraestructura urbana, manejo de residuos o aprovechamiento del agua, lo que permitirá generar planteamientos más aplicables.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años, tanto de la zona urbana como rural, quienes deberán presentar un video y un ensayo con propuestas en temas como salud mental, adicciones, inclusión, medio ambiente, educación y tecnología.

El proceso contempla la selección de 22 participantes, garantizando paridad de género y representación de distintos sectores, quienes posteriormente expondrán sus proyectos ante un público juvenil en un ejercicio democrático donde se elegirá a quien asumirá la Presidencia Municipal Juvenil.

El edil subrayó que este tipo de experiencias permiten a los jóvenes involucrarse directamente en el funcionamiento del gobierno local, al convivir con autoridades municipales y conocer de primera mano el trabajo del Cabildo.

Las propuestas deberán ser inéditas y serán evaluadas por un comité especializado, mientras que la fecha límite de registro será el 30 de abril, con recepción digital y física de los trabajos.

La sesión del Cabildo Juvenil se realizará el próximo 22 de mayo en el Auditorio Manuel H. Gil Vara, en el marco de las actividades por el Día del Estudiante.


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