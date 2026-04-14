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Tamaulipas

Tamaulipas presume dinamismo económico en informe

La secretaria Ninfa Cantú destaca crecimiento, liderazgo industrial y mejora salarial durante su comparecencia ante el Congreso

  • 14
  • Abril
    2026

En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, compareció ante el Congreso local para informar sobre los avances, retos y resultados de la política económica estatal, destacando que la entidad atraviesa un periodo de dinamismo productivo y confianza empresarial sin precedentes.

Durante su intervención, la titular de Economía subrayó que la transformación liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya ha consolidado a Tamaulipas como un referente nacional en capacidad industrial y vocación exportadora.

Cantú Deandar presentó indicadores clave que avalan el buen rumbo de la entidad:

Crecimiento del PIB: En 2024, la economía estatal registró un crecimiento del 2.5%.

Actividad económica El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE) mostró una expansión del 3.1% al tercer trimestre de 2025.

Primer lugar industrial: El sector industrial ha sido el motor principal, colocando a Tamaulipas en el primer lugar nacional en actividad económica dentro de este rubro, logrando el crecimiento más alto de todo el país.

Uno de los puntos más relevantes de la comparecencia fue el impacto social del crecimiento económico. La secretaria informó que Tamaulipas registró el incremento más alto del país en el salario real asociado al IMSS, con un 5.24%.

"Hoy contamos con salarios más justos y más humanos en la transformación de Tamaulipas", afirmó Cantú Deandar, señalando que el desarrollo económico ahora tiene un rostro social que beneficia directamente a las familias trabajadoras.

La funcionaria estatal destacó un cambio de visión respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). Aseguró que, en esta administración, estas han dejado de ser simples cifras en un padrón para convertirse en el pilar fundamental que sostiene el empleo y proyecta la identidad productiva de la entidad.


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