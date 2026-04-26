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Nuevo León

Arranca proyecto Villa Dorada para priorizar peatones

Los trabajos, realizados por la Secretaría de Servicios Públicos en Santa Catarina, contemplaron la rehabilitación e instalación de infraestructura urbana.

  • 26
  • Abril
    2026

El gobierno de Santa Catarina puso en marcha el proyecto Villa Dorada con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad urbana, mediante acciones enfocadas en priorizar a peatones y ciclistas.

La intervención inició en la Avenida Villa Dorada, en el tramo entre Villa Génova y Acacia, en la colonia Villas del Mirador, donde se implementó un sendero peatonal como parte de una estrategia integral para ordenar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

¿Qué incluye el proyecto Villa Dorada en su primera etapa?

Los trabajos, realizados por la Secretaría de Servicios Públicos, contemplaron la rehabilitación e instalación de infraestructura urbana, así como la incorporación de señalización preventiva, restrictiva e informativa, tanto horizontal como vertical.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad en el corredor vial y generar condiciones adecuadas para todos los usuarios de la vía, especialmente los más vulnerables.

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¿Cómo se reorganizó el espacio vial en la zona?

El proyecto incluyó una reconfiguración del espacio público para mejorar la circulación y establecer una jerarquización de usuarios, priorizando a peatones y ciclistas sobre el tránsito vehicular.

Además, se aplicó pintura vial para delimitar carriles, cruces peatonales y zonas compartidas, lo que permite una mejor orientación y reduce la posibilidad de incidentes.

Con estas acciones, el municipio pretende incrementar el uso de transporte no motorizado, mejorar la imagen urbana y fortalecer entornos más seguros y accesibles.

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¿Cómo impactará en la seguridad y movilidad?

La implementación del proyecto permitirá un mejor ordenamiento del flujo vehicular y peatonal en la zona, además de reducir riesgos de accidentes mediante señalización adecuada.

También se impulsa la creación de espacios seguros e incluyentes para usuarios vulnerables, promoviendo una convivencia más ordenada entre distintos modos de transporte.


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