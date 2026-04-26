Tragedia en el Río Bravo durante recorrido en kayak

Un recorrido recreativo en kayak en el Río Bravo derivó en una tragedia luego de que dos personas perdieran la vida al ser arrastradas por la corriente en una zona de alto riesgo, lo que generó un operativo binacional de rescate entre autoridades de México y Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron durante un evento organizado con alrededor de 30 participantes que descendían por el cauce, cuando al intentar cruzar una cortina del río, José Ortiz, de 17 años, cayó al agua y fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

En un intento por rescatarlo, Roberto Enríquez de la Cruz, de 48 años, también perdió el equilibrio y cayó al río, desapareciendo en segundos entre el flujo del agua. Posteriormente, su cuerpo fue localizado por elementos de la Patrulla Fronteriza en territorio estadounidense, donde se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, el menor José Ortiz continúa desaparecido, por lo que equipos de Protección Civil mantienen labores de búsqueda en la zona para tratar de ubicarlo.

El incidente fue reportado por Marco Antonio Trujillo Borjón, de 23 años, quien formaba parte del grupo y detalló a las autoridades la secuencia de los hechos tras el accidente.

La zona donde ocurrió el percance es considerada de alta peligrosidad debido a la presencia de cortinas y la fuerza del agua, lo que incrementa el riesgo incluso para personas con experiencia en actividades acuáticas.

El caso encendió alertas sobre la falta de control en este tipo de recorridos recreativos y la necesidad de reforzar medidas de seguridad, ya que el Río Bravo mantiene condiciones variables que pueden volverse mortales en cuestión de segundos.

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