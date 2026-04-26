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Esteban Andrada se disculpa ante agresión cometida

La agresión detonó un altercado generalizado en el terreno de juego, donde futbolistas de ambos equipos, incluidos suplentes, se vieron involucrados

  • 26
  • Abril
    2026

El portero argentino Esteban Andrada, actual jugador del Real Zaragoza, ofreció disculpas públicas tras el incidente registrado en el derbi frente al Huesca, donde fue expulsado luego de agredir al capitán rival Jorge Pulido en los minutos finales del encuentro.

El episodio ocurrió en el estadio El Alcoraz, cuando el partido se encontraba 1-0 en el marcador y se disputaba el minuto 98. En una jugada dentro del área, el guardameta fue sancionado con tarjeta roja tras empujar a Pulido; sin embargo, tras la expulsión, perdió el control y regresó para propinarle un fuerte golpe en el rostro.

Andrada admite error y ofrece disculpas públicas

A través de un video difundido en redes sociales del club, el futbolista reconoció su conducta y asumió responsabilidad por lo ocurrido. 

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", expresó.

El arquero aseguró que la agresión fue producto de un momento de tensión y que no refleja su trayectoria profesional. 

"A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria, Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma".

"Estoy muy arrepentido. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera", explicó.

Además, dirigió un mensaje directo al jugador afectado: "Somos colegas y sinceramente, fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré".

Final del partido derivó en enfrentamiento entre jugadores

La agresión detonó un altercado generalizado en el terreno de juego, donde futbolistas de ambos equipos, incluidos suplentes, se vieron involucrados en empujones y enfrentamientos, lo que obligó a la intervención del cuerpo arbitral y cuerpos técnicos.

El encuentro terminó en medio de un ambiente de tensión, con varias tarjetas mostradas y al menos tres expulsiones, en un cierre que dejó una imagen polémica del derbi aragonés.

Zaragoza condena los hechos y analiza sanción interna

Horas después del partido, el Real Zaragoza emitió un comunicado en el que reprobó lo ocurrido y adelantó que revisará el comportamiento del jugador.

En el documento, el club subrayó la responsabilidad que tienen sus integrantes como figuras públicas: 

"Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás".

El equipo también informó que analizará los hechos y tomará las medidas disciplinarias correspondientes, mientras el guardameta se mantiene a la espera de la sanción que determine LaLiga por la agresión.


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