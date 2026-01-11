Podcast
Nuevo León

Autoridades organizan operativos ante bajas temperaturas

Elementos municipales distribuyeron bebidas calientes y cobertores en diversos puntos de la ciudad donde se concentra esta población,

  • 11
  • Enero
    2026

Ante el descenso de temperaturas y el pronóstico de lluvias, Monterrey activó un conjunto de medidas preventivas desde la noche del sábado 10 y la madrugada de este domingo 11 de enero de 2026.

Organización de actividades por bajas temperaturas

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, en conjunto con Protección Civil de Monterrey, Policía y personal de Vialidad y Tránsito, como parte de la estrategia integral de atención a contingencias invernales.

De acuerdo con autoridades locales, el despliegue se mantendrá mientras continúen las condiciones climáticas adversas.
Uno de los ejes centrales de la intervención fue la puesta en marcha del denominado operativo “Chocolate”, enfocado en brindar apoyo directo a personas en situación de calle o con alta vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Durante recorridos nocturnos, elementos municipales distribuyeron bebidas calientes y cobertores en diversos puntos de la ciudad donde se concentra esta población, como plazas públicas, hospitales y la Central de Autobuses.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es prevenir afectaciones a la salud, como hipotermia, durante las horas más frías.

Ampliación de operativos

De manera paralela, brigadas operativas iniciaron la aplicación de sales especializadas en vialidades estratégicas para evitar la formación de hielo en el pavimento.

Estos compuestos, conocidos como haluros alcalinotérreos, permiten modificar el punto de congelación del agua, reduciendo el riesgo de cristalización en superficies expuestas, especialmente ante la posibilidad de caída de aguanieve.

Los trabajos se concentraron en puentes vehiculares, rampas y pasos a desnivel previamente identificados como zonas de alto riesgo, entre ellos los ubicados en avenidas como Paseo de los Leones, Gonzalitos, Fidel Velázquez, así como los cruces de Raúl Rangel Frías con Rogelio Cantú y Bernardo Reyes.

También se aplicaron estos materiales en puentes peatonales y cruces de alta afluencia, con la finalidad de prevenir caídas y accidentes.

Notifican a la ciudadanía llevar precauciones viales 

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, en particular a los automovilistas, recomendando reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y atender las indicaciones del personal desplegado en campo.

Asimismo, se exhortó a los peatones a transitar con cuidado por zonas elevadas y superficies húmedas.


