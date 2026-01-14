Confirman autoridades detención y liberación de colombiano

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó avances en la investigación por la desaparición del ciudadano colombiano visto por última vez en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en el municipio de Apodaca.

Durante una declaración ofrecida este miércoles, el fiscal detalló que, de acuerdo con la información documentada en la carpeta de investigación, el hombre —identificado como un maestro colombiano y catedrático— sí fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente puesto a disposición del municipio de Apodaca por faltas administrativas.

Tras su liberación, volvió al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fue captado con ropa distinta a la que portaba al momento de su detención, y donde además se localizó su maleta como objeto extraviado.

El fiscal señaló que esta información contradice versiones que apuntaban a una presunta detención por parte de autoridades migratorias, acusación que, dijo, ha sido sostenida por la universidad a la que pertenece el docente.

Asimismo, indicó que se están revisando cámaras de videovigilancia, registros telefónicos y movimientos aeroportuarios para esclarecer los hechos, además de que se mantiene comunicación directa con la Embajada de Colombia para dar seguimiento al caso.

Finalmente, el fiscal subrayó que no existe registro de que el colombiano haya salido del país, ya que la presencia de su equipaje en el aeropuerto refuerza la hipótesis de que no abordó ningún vuelo posterior a su liberación, por lo que las investigaciones continúan para dar con su paradero.

Confirman liberación de docente colombiano en Apodaca

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que el ciudadano colombiano Leonardo Ariel fue detenido por elementos de la Guardia Nacional el pasado 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida este 14 de enero de 2026, la detención ocurrió alrededor de las 20:00 horas, tras lo cual el masculino fue remitido a las celdas de la corporación municipal de Apodaca para cumplir un arresto administrativo.

La dependencia precisó que, una vez cumplida la sanción correspondiente por la falta administrativa, Leonardo Ariel fue liberado a las 07:30 horas del 2 de enero del presente año.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca no informó sobre el paradero del ciudadano tras su liberación ni si existió alguna otra intervención por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

