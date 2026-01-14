Podcast
Coahuila

Pausa en inversiones industriales afecta a Ramos Arizpe

Al menos 15 proyectos industriales están detenidos en Ramos Arizpe por la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, informó el alcalde

Al menos 15 proyectos de inversión industrial en Ramos Arizpe se encuentran actualmente en pausa, luego de que empresas nacionales y extranjeras decidieran frenar ampliaciones y nuevas plantas ante la incertidumbre sobre la negociación y el futuro del T-MEC, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Incertidumbre frena decisiones empresariales

El edil explicó que la falta de certeza en el mercado norteamericano ha llevado a varias compañías a posponer decisiones estratégicas, lo que impactó la actividad económica local durante 2025 y mantiene un escenario cauteloso para 2026.

Subrayó que esta situación es especialmente sensible para el municipio, cuya economía depende en gran medida de la recaudación del impuesto predial del sector industrial.

Proyectos detenidos y menor actividad económica

Entre los proyectos pausados se encuentran planes de expansión, duplicación de líneas de producción y nuevas inversiones, lo que provocó una reducción en movimientos de tierra, venta de predios industriales y construcción de infraestructura vinculada a la llegada de capital privado.

Ajustes en la planeación municipal

Gutiérrez Merino señaló que esta desaceleración obligó al municipio a ajustar su planeación financiera, aunque aseguró que se mantendrán los compromisos con comunidades rurales, escuelas y obra pública, aun cuando algunos proyectos deban ser reprogramados para años posteriores.

El alcalde indicó que las empresas evalúan planes alternativos, como redistribuir su producción hacia el mercado nacional o explorar nuevos destinos en América Latina, mientras se define el rumbo del comercio regional con Estados Unidos.

Finalmente, afirmó que el municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para atraer inversiones de Europa y Asia, fortaleciendo incentivos, seguridad y condiciones laborales, con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales del país.

