Musk niega uso ilegal de Grok ante presión internacional

El empresario Elon Musk aseguró este miércoles que no tiene conocimiento de que el chatbot Grok, desarrollado por xAI, haya generado “imágenes de menores desnudos”, en medio del creciente escrutinio internacional sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma X.

Musk rechaza acusaciones contra Grok

“No tengo conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente cero”, escribió Musk en una publicación en X.

El magnate sostuvo que la herramienta está programada para rechazar solicitudes ilegales y cumplir con las leyes de cada país o estado.

Presión de legisladores y grupos civiles

Las declaraciones se producen mientras xAI y X enfrentan reclamos de legisladores y organizaciones civiles, que han solicitado a Apple y Google retirar a Grok de sus tiendas de aplicaciones.

Entre los señalamientos se incluye la presunta difusión de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores.

Tres senadores demócratas impulsaron la semana pasada esta petición, respaldados por una coalición de grupos de mujeres, organismos de vigilancia tecnológica y activistas.

Investigaciones y restricciones en distintos países

Además de las presiones en Estados Unidos, Grok enfrenta investigaciones gubernamentales, prohibiciones y acciones legales en países como Malasia e Indonesia.

En respuesta, X limitó recientemente la capacidad del chatbot para generar o editar imágenes de forma pública para muchos usuarios.

No obstante, expertos y organismos de control han advertido que la herramienta aún puede producir imágenes sexualmente explícitas, y que las restricciones actuales podrían no ser suficientes para bloquear el acceso a funciones más avanzadas.

En el Reino Unido, la legislación cambiará esta semana para penalizar la creación de este tipo de imágenes.

El primer ministro Keir Starmer afirmó que X está trabajando para cumplir con las nuevas normas.

Musk reiteró que cualquier persona que utilice Grok para generar contenido ilegal enfrentará las mismas consecuencias que si publicara ese material directamente en la plataforma.

