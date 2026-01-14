Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_14_T135242_329_99e58ee5ac
Internacional

Musk niega uso ilegal de Grok ante presión internacional

Elon Musk afirmó que Grok no genera imágenes ilegales de menores, mientras crecen investigaciones y llamados para retirar la app

  • 14
  • Enero
    2026

El empresario Elon Musk aseguró este miércoles que no tiene conocimiento de que el chatbot Grok, desarrollado por xAI, haya generado “imágenes de menores desnudos”, en medio del creciente escrutinio internacional sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma X.

Musk rechaza acusaciones contra Grok

“No tengo conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente cero”, escribió Musk en una publicación en X.

El magnate sostuvo que la herramienta está programada para rechazar solicitudes ilegales y cumplir con las leyes de cada país o estado.

Presión de legisladores y grupos civiles

Las declaraciones se producen mientras xAI y X enfrentan reclamos de legisladores y organizaciones civiles, que han solicitado a Apple y Google retirar a Grok de sus tiendas de aplicaciones.

G9wJrz_XcAAKeA_.jfif

Entre los señalamientos se incluye la presunta difusión de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores.

Tres senadores demócratas impulsaron la semana pasada esta petición, respaldados por una coalición de grupos de mujeres, organismos de vigilancia tecnológica y activistas.

Investigaciones y restricciones en distintos países

Además de las presiones en Estados Unidos, Grok enfrenta investigaciones gubernamentales, prohibiciones y acciones legales en países como Malasia e Indonesia.

En respuesta, X limitó recientemente la capacidad del chatbot para generar o editar imágenes de forma pública para muchos usuarios.

GvbvinEWoAAlpIw.jfif

No obstante, expertos y organismos de control han advertido que la herramienta aún puede producir imágenes sexualmente explícitas, y que las restricciones actuales podrían no ser suficientes para bloquear el acceso a funciones más avanzadas.

En el Reino Unido, la legislación cambiará esta semana para penalizar la creación de este tipo de imágenes.

El primer ministro Keir Starmer afirmó que X está trabajando para cumplir con las nuevas normas.

Musk reiteró que cualquier persona que utilice Grok para generar contenido ilegal enfrentará las mismas consecuencias que si publicara ese material directamente en la plataforma.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_14_at_2_29_03_PM_794d3e5055
Cuando el psicólogo es chatbot, la IA como herramienta de salud
Whats_App_Image_2026_01_14_at_6_21_18_PM_5c2885ab88
Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México
trump_presidente_venezuela_7933ee8a54
Difunde Trump imagen como 'presidente interino de Venezuela'
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×