Busca LABNL impulsar conexión artística colectiva

El Laboratorio Cultural Ciudadano (LABNL) lanzó una invitación formal a personas creativas y dinámicas para integrarse a su equipo de Mediación - Investigación 2026.

El objetivo es reclutar facilitadores capaces de conectar el conocimiento ciudadano con proyectos de experimentación e impacto social.

LABNL se ha consolidado como un espacio público clave para la producción cultural abierta, donde la colaboración entre perfiles diversos permite hallar nuevas formas de habitar el entorno común.

En este esquema, el mediador actúa como el puente que recibe, acompaña y conecta las ideas de la ciudadanía.

La convocatoria está segmentada en cinco vertientes estratégicas.

Los interesados deben contar con experiencia o conocimientos en al menos una de ellas:

Innovación cultural: Trabajo con enfoques territoriales, de género y poblaciones vulnerables.

Memoria y territorio Investigación crítica sobre urbanismo, identidad y patrimonio desde una perspectiva ciudadana.

Tecnologías creativas: Expertos en fabricación digital, electrónica, robótica y tecnologías abiertas.

Ciencia ciudadana: Diseño de metodologías participativas para la recolección y análisis de datos.

Experimentación artística: Creación transdisciplinaria y vinculación con nuevos públicos.

Para formar parte del equipo, el laboratorio busca personas con alta capacidad de escucha activa y habilidades para trabajar con grupos diversos.

"La mediación cultural en un laboratorio ciudadano fomenta la participación y la convivencia, facilitando las condiciones para que las personas contribuyan con sus saberes a proyectos colectivos", destaca el organismo.

