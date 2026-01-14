Podcast
Fortalece Pemex su compromiso con la responsabilidad social

Durante el año 2025, Pemex hizo una inversión social de más de 863 millones de pesos a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente en 12 países

Petróleos Mexicanos (Pemex) refrendó su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario al destinar, durante el año 2025, una inversión social de más de 863 millones de pesos a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), con acciones realizadas en 12 estados del país.

Bajo el principio de alcanzar la justicia energética mediante la prosperidad compartida, la empresa productiva del Estado informó que fueron ejercidos 863 millones 246 mil 906 pesos, los cuales se tradujeron en 234 programas, obras y acciones orientadas al bienestar social en Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Entre las acciones destacadas se encuentra la atención médica y entrega de medicamentos gratuitos mediante las Unidades Médicas Móviles (UMM), que brindaron servicio en ocho estados y permitieron atender a 126 mil 794 personas en comunidades con difícil acceso a servicios de salud.

Pemex también brindó apoyo inmediato a comunidades afectadas por las inundaciones registradas en 2025, entregando suministros básicos y atención médica a más de 14 mil ciudadanos en los tres estados impactados, siendo de los primeros en responder en zonas de difícil acceso.

En materia educativa, la empresa rehabilitó y equipó más de 30 escuelas y 329 aulas, beneficiando a más de 17 mil 600 estudiantes. Asimismo, mediante la donación de ambulancias, camiones recolectores de basura, tractores, patrullas y camiones de bomberos, se fortalecieron los servicios de salud, seguridad y atención municipal.

Adicionalmente, Pemex entregó donaciones de asfalto y combustibles a 112 municipios, 19 gobiernos estatales y siete dependencias federales, con un valor aproximado de un millón 996 mil pesos, contribuyendo al desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura.

La empresa aclaró que su política de responsabilidad social no sustituye las funciones del Estado ni representa asistencialismo, sino que forma parte de un acompañamiento social como retribución a las comunidades impactadas por su actividad productiva, basado en el humanismo, el nacionalismo y la construcción de confianza social e institucional.

Para 2026, Pemex anunció que continuará fortaleciendo su modelo de intervención comunitaria, priorizando proyectos con enfoque de corresponsabilidad y visión de largo plazo en las regiones donde mantiene actividad petrolera.


