Maestros Jubilados piden partida presupuestal para liquidar deuda

Los maestros jubilados de la Sección 50 pidieron nuevamente que el Gobierno del Estado les asigne una partida presupuestaria de $829 millones 908,000 pesos que presuntamente les corresponde desde el 2024.

La maestra Lucilda Pérez Salazar, lideresa de los pensionados y jubilados de esta sección, indicó que ya la Suprema Corte resolvió a su favor y que es indispensable que se les haga el pago de este adeudo, que corresponde al pago de más de 15,000 profesores retirados.

“Nosotros exigimos el pago de $829 millones de pesos que adeudan desde ya hace un tiempo, ya la Corte lo dijo.

“Queremos que el Congreso del Estado atienda nuestra petición y coloque en los ajustes que va a hacer una partida presupuestal específica destinada al pago del adeudo que tiene el Gobierno del Estado con las pensiones de los 15,000 jubilados de la Sección 50”, dijo la maestra Lucilda.

Los maestros jubilados han acudido al Congreso del Estado en varias ocasiones para pedir a los diputados que hagan el ajuste; incluso señalaron que Carlos Garza, ex tesorero del Estado, aceptó que sí tienen una deuda; sin embargo, el pago no les ha llegado.

Posterior a esta petición, los maestros continuaron su plantón, en el cual hubo un momento de tensión, pues la lideresa comenzó a sentirse mal y tuvo que ser revisada por el doctor personal del Congreso.

