Cae hombre en fosa en panteón El Roble y resulta herido

Un hombre de 67 años resultó lesionado tras caer a una fosa de 1 metro de profundidad en el Panteón El Roble, en la zona de Mitras, en Monterrey.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes implementaron un sistema de rescate con cuerdas para extraerlo de manera segura.

El lesionado indicó que se encontraba realizando labores de limpieza en una tumba cuando ocurrió el accidente.

Paramédicos señalaron que el hombre aún no identificado presentaba traumatismo en el cráneo, por lo que fue trasladado al hospital universitario.





