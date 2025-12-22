Podcast
Finanzas

Grupo Bimbo impugna aranceles de la era Trump en EUA

Grupo Bimbo demandaron ante la Corte de Comercio Internacional de EUa para declarar inconstitucionales aranceles impuestos por Trump

  • 22
  • Diciembre
    2025

Grupo Bimbo y cuatro de sus filiales en Estados Unidos llevaron a tribunales una disputa clave sobre política comercial.

La empresa solicita que se declaren inconstitucionales varias tarifas de importación impuestas durante la presidencia de Donald Trump y que se reembolsen los pagos ya realizados.

El caso fue presentado el 16 de diciembre ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT), especializada en comercio exterior. La información procede de reportes judiciales y de cobertura periodística internacional.

La demanda fue interpuesta por Grupo Bimbo junto con Bimbo Bakeries USA, Bimbo Bakehouse, Barcel USA LLC y St. Pierre Groupe LLC, todas con operaciones en el mercado estadounidense.

Una ofensiva legal con varias filiales

La acción fue interpuesta por Grupo Bimbo junto con Bimbo Bakeries USA, Bimbo Bakehouse, Barcel USA LLC y St. Pierre Groupe LLC, todas con operaciones relevantes en el mercado estadounidense. 

Y es que no se trata de una queja aislada, sino de una estrategia coordinada para cuestionar un esquema que, a juicio de la empresa, se impuso fuera del marco constitucional.

La demanda plantea dos objetivos centrales. Por un lado, que se declare la inconstitucionalidad de múltiples tarifas de importación aplicadas bajo el argumento de “emergencia económica”. Por otro, que se ordene el reembolso de los aranceles ya pagados. 

Aunque el escrito no detalla el monto total desembolsado, el alcance del reclamo sugiere cifras relevantes, considerando el volumen de importaciones que maneja el grupo en Estados Unidos.


