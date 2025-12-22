Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
asalto_familia_colonia_guadalupe1_732e0c7749
Nuevo León

Asaltan a familia en fraccionamiento privado de Guadalupe

Una menor resultó lesionada tras ser agredida en su domicilio en el fraccionamiento privado Santa Clara, Guadalupe. Un hombre ingresó a la vivienda y la amarró

  • 22
  • Diciembre
    2025

Un hecho de inseguridad se registró la mañana de este lunes en el fraccionamiento privado Santa Clara, en el municipio de Guadalupe, luego de que un hombre ingresara a un domicilio particular donde se encontraba una menor de edad, quien resultó lesionada tras ser agredida físicamente.

Menor resulta agredida

De acuerdo con información preliminar y el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, el presunto agresor ingresó a la vivienda ubicada sobre la calle Valentín Gómez Farías, donde se encontraba una menor de edad, a quien agredió y amarró.

asalto-familia-colonia-guadalupe.jpeg

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, el hombre presuntamente es conocido de la víctima, por lo que esta línea de investigación ya es analizada por las autoridades correspondientes.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe acudieron al lugar y resguardaron a la menor, brindándole atención médica en el sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar permanecieron unidades de seguridad municipal, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado asumieron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Acceso al fraccionamiento es privado

Cabe señalar que el acceso al fraccionamiento privado Santa Clara se realiza mediante códigos QR o dispositivos electrónicos tipo tag; no obstante, será la autoridad ministerial quien determine la forma exacta en que el presunto agresor logró ingresar al sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, y las investigaciones continúan.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2de45e49_0563_4c19_80cf_cc51ef5e6f67_f588fc783e
Crece intolerancia a frustración y violencia vecinal
nl_daniel_n_f4b05be465
Vinculan a proceso a coach de natación acusado de abuso sexual
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_14_T124509_151_a6151a0afe
Detienen a coach de natación por presunto abuso sexual a menor
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×