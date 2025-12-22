Asaltan a familia en fraccionamiento privado de Guadalupe

Un hecho de inseguridad se registró la mañana de este lunes en el fraccionamiento privado Santa Clara, en el municipio de Guadalupe, luego de que un hombre ingresara a un domicilio particular donde se encontraba una menor de edad, quien resultó lesionada tras ser agredida físicamente.

Menor resulta agredida

De acuerdo con información preliminar y el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, el presunto agresor ingresó a la vivienda ubicada sobre la calle Valentín Gómez Farías, donde se encontraba una menor de edad, a quien agredió y amarró.

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, el hombre presuntamente es conocido de la víctima, por lo que esta línea de investigación ya es analizada por las autoridades correspondientes.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe acudieron al lugar y resguardaron a la menor, brindándole atención médica en el sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar permanecieron unidades de seguridad municipal, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado asumieron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Acceso al fraccionamiento es privado

Cabe señalar que el acceso al fraccionamiento privado Santa Clara se realiza mediante códigos QR o dispositivos electrónicos tipo tag; no obstante, será la autoridad ministerial quien determine la forma exacta en que el presunto agresor logró ingresar al sector.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, y las investigaciones continúan.

