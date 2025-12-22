Gradúa Adrián 168 policías con miras a tomar zona sur

Al graduar a 168 nuevos policías, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que en próximas semanas el municipio tomará el control de la seguridad de una parte de la zona sur de la ciudad.

“Tenemos muy claro el objetivo: tenemos que ir abarcando las diferentes áreas que hoy no son nuestra responsabilidad, pero tenemos que llegar a estas porque siguen siendo la Ciudad de Monterrey y es gente que nos pide tener mayor seguridad.

“Para seguir abarcando, debemos reforzar uno de los elementos importantes del Programa Escudo, que es acrecentar el número de elementos para tener mayor presencia en las áreas donde no tenemos responsabilidad”, dijo durante la ceremonia.

El alcalde rechazó detallar las colonias que abarca la modificación, y agregó que se continuará observando la presencia de la policía estatal.

“En próximas semanas vamos a estar anunciándoles hasta qué área de la zona sur estaremos ampliando nuestros espacios de vigilancia, con la finalidad de ir extendiendo nuestra capacidad, sin que tenga que ser un tema de que Fuerza Civil se tenga que salir; es un tema de complemento”, adelantó.

De los 168 elementos graduados, 110 se sumarán a las filas de la corporación municipal como policías, mientras que 58 se integrarán como guardias auxiliares.

