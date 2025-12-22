Compras navideñas saturan el centro de Monterrey

Cientos de regiomontanos acudieron este lunes al centro de Monterrey para realizar las compras de última hora y llevar un regalo a casa durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Desde temprana hora, familias completas, algunas acompañadas de niños y adultos mayores, se concentraron en el primer cuadro de la ciudad en busca de ofertas y del regalo ideal para estas fechas.

Entre los artículos más solicitados se encontraban bicicletas, muñecas, juguetes diversos, electrónicos y prendas de vestir para estrenar.

Las principales calles comerciales, como la avenida Juárez y Juan Ignacio Ramón, registraron una alta afluencia de personas, quienes recorrieron los distintos establecimientos para encontrar la mejor opción de compra.

Incluso, algunas personas arribaron desde el vecino estado de Coahuila para aprovechar la variedad de comercios y los precios que ofrece el área metropolitana de Monterrey durante la temporada decembrina.

La seguridad en la zona estuvo a cargo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes realizaron recorridos de vigilancia para mantener el orden, agilizar la vialidad y prevenir robos, ante el incremento de compradores.

Las autoridades emitieron recomendaciones a la ciudadanía para extremar precauciones, cuidar sus pertenencias personales, resguardar el efectivo y realizar compras únicamente en establecimientos formales, con el fin de evitar incidentes durante esta temporada.

