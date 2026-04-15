Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cocodrilo_allende_1583f9261b
Nuevo León

Captura Protección Civil cocodrilo en El Maguey, Allende

Las autoridades reciben el reporte cuando observaron un cocodrilo deambulando por las calles en la comunidad llamada El Maguey

  • 15
  • Abril
    2026

Elementos de Protección Civil realizaron la captura de un cocodrilo que merodeaba por las calles.

Las autoridades reciben el reporte cuando observaron un cocodrilo deambulando por las calles en la comunidad llamada El Maguey.

Elementos de Protección Civil se dirigieron al lugar para capturar al cocodrilo y eliminar riesgos a la población donde fue localizado.

Señalaron que dieron aviso a las autoridades de la PROFEPA para que sea devuelto a su hábitat natural.

Las autoridades señalaron que el animal no es nativo y pudiese que estuviera en cautiverio, iniciando con las investigaciones de dónde pudo haber escapado.

Mencionaron que pudieran tenerlo de manera ilegal en un predio cercano donde fue localizado, por lo que iniciaron las investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a62626dc2b
Julio César Chávez comparte su 'verdadero combate' ante jóvenes
EH_UNA_FOTO_c6fd3c7b49
Remueven 59 toneladas de basura en pluviales de Guadalupe
fsdev_c644aee83c
Vuelca pipa que transportaba amoniaco en autopista Guaymas
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×