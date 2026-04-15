Captura Protección Civil cocodrilo en El Maguey, Allende

Elementos de Protección Civil realizaron la captura de un cocodrilo que merodeaba por las calles.

Las autoridades reciben el reporte cuando observaron un cocodrilo deambulando por las calles en la comunidad llamada El Maguey.

Elementos de Protección Civil se dirigieron al lugar para capturar al cocodrilo y eliminar riesgos a la población donde fue localizado.

Señalaron que dieron aviso a las autoridades de la PROFEPA para que sea devuelto a su hábitat natural.

Las autoridades señalaron que el animal no es nativo y pudiese que estuviera en cautiverio, iniciando con las investigaciones de dónde pudo haber escapado.

Mencionaron que pudieran tenerlo de manera ilegal en un predio cercano donde fue localizado, por lo que iniciaron las investigaciones.

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