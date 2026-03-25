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Coahuila

UAdeC otorga Honoris Causa a Francisco Blanco

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, subrayó la importancia de este reconocimiento, que se otorga a quienes han realizado aportes en sus campos

  • 25
  • Marzo
    2026

En una emotiva Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) distinguió al Dr. Francisco Javier Blanco García con el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su destacada trayectoria en reumatología y ciencias biomédicas a nivel internacional.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, subrayó la importancia de este reconocimiento, que se otorga a quienes han realizado aportes excepcionales en sus campos. Pimentel destacó que el Dr. Blanco García es un referente por su dedicación a la formación de estudiantes y el impulso de la ciencia desde un enfoque humano.

Vínculo académico internacional

El galardonado, profesor de la Universidad de A Coruña, España, ha sido un colaborador cercano de la UAdeC, participando como profesor visitante y asesor de tesis, lo que ha fortalecido la colaboración académica entre ambas instituciones. En su discurso, el Dr. Blanco García expresó su agradecimiento por la distinción, enfatizando su compromiso con los valores que representan la vida universitaria.

"El conocimiento solo alcanza su plenitud cuando se orienta al bien y se pone al servicio de los demás", afirmó, reflexionando sobre su trayectoria y la importancia de la comunidad en su desarrollo profesional.

Reconocimiento a su impacto en la educación

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, también reconoció la significativa huella que el Dr. Blanco García ha dejado en la comunidad educativa, destacando su papel como constructor de puentes entre México y España en el ámbito de la investigación y la educación.


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