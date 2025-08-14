Chocan patrullas de la Policía de Monterrey; hay cuatro heridos

Una persecución policial en la zona centro de Monterrey terminó con un aparatoso choque entre dos patrullas municipales, dejando como saldo a cuatro elementos heridos.

El accidente ocurrió durante los primeros minutos de este jueves en el cruce de Bernardo Reyes y Reforma, cuando ambas patrullas se desplazaban a alta velocidad en seguimiento a un reporte que alertaba sobre el reporte de robo. De acuerdo con versiones iniciales, la búsqueda se originó por la presunta participación de un sospechoso en un robo.

Según testigos, una patrulla circulaba en sentido contrario por Reforma cuando impactó fuertemente a la que circulaba por Bernardo Reyes.

En el momento de la colisión, algunos policías que viajaban en la parte trasera de una de las unidades salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo lesiones de consideración. Una de las patrullas terminó impactada contra un poste, mientras que la otra quedó con severos daños en la carrocería.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y del Centro de Regulación y CRUM atendieron a tres oficiales, trasladándolos al Hospital Universitario para recibir atención especializada. Mientras que se reportó que otro fue llevado por sus compañeros a un hospital cercano.

El cruce vial permaneció cerrado parcialmente mientras compañeros de los agentes lesionados aseguraban la zona y se realizaban maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Las autoridades continuaban con las indagatorias para establecer las circunstancias exactas del percance y el seguimiento del operativo que derivó en la persecución.

