La banda original de Amy Winehouse volverá a la CDMX en 2026

The Amy Winehouse Band volverá a tocar en la capital del país el próximo 20 de marzo, con entradas que van desde los $600 hasta los $1,500 pesos

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Ciudad de México volverá a sentir lo que una vez logró Amy Winehouse, pues la banda original de la cantante británica volverá a México por ofrecer una experiencia genuina.

Según los organizadores del evento, el show llevará al público a un espacio “donde la emoción se vuelve protagonista”.

El reencuentro de The Amy Winehouse Band y el público mexicano está previsto para el 20 de marzo de 2026, con boletos que van desde los $600 pesos hasta los $1,500 pesos.

¿Quién era Amy Winehouse?

Amy Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres y desde muy joven fue influenciada en el ámbito musical debido a su familia.

Su interés por el jazz y el soul se manifestó desde temprano, influenciada por artistas como Sarah Vaughan y Dinah Washington.

Fue en 2003 cuando hizo su debut como cantante con su álbum "Frank", el cual fue muy bien recibido por la crítica especializada y que la llevó a ser nominada a varios premios importantes en Reino Unido.

Tres años después, en 2006, sacó su segundo álbum, "Back to Black", con el cual consolidó su estatus como artista internacional.

Con este disco, Winehouse se convirtió en la primera artista británica en ganar cinco Grammys en una sola noche, conforme a datos de Reuters.

El 23 de julio de 2011 la cantante británica falleció a los 27 años en su casa de Camden, Londres, debido a una intoxicación etílica, con un nivel de alcohol en sangre cinco veces superior al límite legal para conducir, lo que se consideró letal, confirmando que no fue por drogas ilegales el día de su muerte, aunque sí fue producto de sus prolongados problemas de adicción al alcohol y las drogas.


