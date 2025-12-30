Podcast
Nuevo León

Alistan centros de acopio para pinos naturales

El municipio de Guadalupe indicó que a partir del 6 de enero estarán recibiendo los pinos naturales en cuatro centros distintos

  • 30
  • Diciembre
    2025

Con la temporada de fiestas llegando a su fin, el municipio de Guadalupe alista centros de acopio para aquellas personas que necesiten desechar su pino natural como se debe. 

A través de un comunicado, el municipio indicó que a partir del 6 de enero del 2026 estarán recibiendo todos los pinos naturales que se usaron como decoración navideña en los hogares en cuatro centros distintos. 

Los centros estarán en la Delegación Linda Vista, en la Delegación Contry, en el Parque Tolteca y en un centro de acopio ubicado en la calle Tauro frente a la Plaza de la Colonia Jardines de Nueva Lindavista. 

Estos centros de acopio estarán trabajando de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, mientras que los sábados y domingos serán de 9:00 a 13:00 horas, hasta el 31 de enero. 

Las direcciones específicas de cada centro son las siguientes: 

  • Delegación Linda Vista, Av. Linda Vista y Av. Vía Tampico, colonia Adolfo Prieto.
  • Delegación Contry, Av. Paseo de las Américas y Av. Puente Solidaridad, colonia Contry La Silla.
  • Parque Tolteca, Av. Tolteca y Río La Silla.
  • Centro de Acopio, calle Tauro, frente a la plaza, colonia Jardines de Nueva Linda Vista.

