Nuevo León

Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina

Dos trabajadores fallecieron tras un presunto accidente en una planta de Carrier, en el área de carga y descarga de la colonia El Lechugal

  • 29
  • Diciembre
    2025

Dos trabajadores de una empresa perdieron la vida luego de presuntamente sufrir un accidente laboral al interior de una de las plantas de la empresa Carrier, ubicada en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron en la zona de carga y descarga del complejo industrial localizado sobre la calle Galenana, entre Lechugal y Camino a la Huasteca, en la colonia El Lechugal, un sector caracterizado por concentrar diversas bodegas y naves industriales.

En el área se encuentran al menos dos plantas pertenecientes a la empresa Carrier.

1a1d3f43-5050-4a04-974c-520559ead506.jfif

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados se encontraban manipulando mercancía cuando, presuntamente, fueron aplastados por una máquina. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el tipo de maquinaria involucrada en el incidente ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Paramédicos de un hospital privado acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, sin embargo, al revisar a los trabajadores confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. Las víctimas no fueron identificadas de manera oficial en el sitio.

5c0de252-d87d-410c-b404-29aeb0e09bd1.jfif

Posteriormente, elementos de Protección Civil del Estado, así como de Protección Civil de Santa Catarina del grupo de Jaguares, arribaron al lugar para acordonar la zona y asegurar el área.

La bodega fue desalojada y las actividades dentro de la empresa fueron suspendidas.

Al sitio también acudieron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas del accidente.

7ec23e5b-d033-48ec-b9d2-c4ca0b233ca3.jfif

Posteriormente, el arribo del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con los procedimientos legales.

Carrier es una empresa dedicada a la venta y fabricación de aires acondicionados, así como de partes y refacciones para uso residencial e industrial.


Comentarios

