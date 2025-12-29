Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano

Juan Pedro Franco Salas, mejor conocido como el hombre más obeso del mundo, perdió la vida a los 41 años, en el estado de Aguascalientes.

A través de un comunicado, el doctor José Antonio Castañeda reveló que la causa de muerte se orilla hacia una infección renal, debido a las complicaciones que sufría desde hace tiempo.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló el especialista.

También calificó el caso de Juan Pedro Franco como desafiante, deibdo a que ayudó a visibilizar la obesidad como un enfermedad que necesita ser tratada con tacto y compasión.

"La obesidad como enfermedad requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea" expresó.

Consigue Récord Guinness en 2016

Juan Pedro consiguió entrar al Libro Guinness de los Récords 2016, al ser considerado como el hombre más obeso del mundo al pesar 595 kilos, a los 32 años.

En su casa de Aguascalientes, era necesario movilizarlo con ayuda de ocho personas, usaba pañal y dormía descansando uno de sus brazos apoyado en un inmueble.

Sin embargo, al ser contactado por el doctor Castañeda, logró reducir su peso a los 208 kilos en 2020. Sin embargo, el peligro de contraer COVID-19 se hizo inminente, ante la perdida de sus padres por esta enfermedad.

