Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Escena

Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano

El especialista encargado de su caso afirmó que este hombre logró visibilizar la obesidad como un enfermedad que debe ser tratada con empatía

  • 29
  • Diciembre
    2025

Juan Pedro Franco Salas, mejor conocido como el hombre más obeso del mundo, perdió la vida a los 41 años, en el estado de Aguascalientes.

A través de un comunicado, el doctor José Antonio Castañeda reveló que la causa de muerte se orilla hacia una infección renal, debido a las complicaciones que sufría desde hace tiempo.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló el especialista.

También calificó el caso de Juan Pedro Franco como desafiante, deibdo a que ayudó a visibilizar la obesidad como un enfermedad que necesita ser tratada con tacto y compasión.

juan_pedro_franco_hombre_mas_obeso_del_mundo_2_0.jpg

"La obesidad como enfermedad requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea" expresó.

Consigue Récord Guinness en 2016

Juan Pedro consiguió entrar al Libro Guinness de los Récords 2016, al ser considerado como el hombre más obeso del mundo al pesar 595 kilos, a los 32 años.

EH UNA FOTO (12).jpg

En su casa de Aguascalientes, era necesario movilizarlo con ayuda de ocho personas, usaba pañal y dormía descansando uno de sus brazos apoyado en un inmueble.

Sin embargo, al ser contactado por el doctor Castañeda, logró reducir su peso a los 208 kilos en 2020. Sin embargo, el peligro de contraer COVID-19 se hizo inminente, ante la perdida de sus padres por esta enfermedad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2_1af3f75fe7
Difunden presunta extorsión en Aeropuerto de Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_11_26_T143428_617_0014c00ca4
Necaxa confirma la salida de Fernando Gago para el Clausura 2026
Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_19_03_AM_67cf776ce1
NL destaca en natación arranque de la Paralimpiada Nacional
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×