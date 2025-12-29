Priorizan indagatorias por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se encuentran en coordinación con Gobierno del Estado para esclarecer lo sucedido este domingo tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que acabó con la vida de 13 personas en el Estado de Oaxaca.

La mandataria federal destacó las prioridades de su administración por lo sucedido:

Atención a la víctimas y sus familiares

Esclarecer lo sucedido en este hecho

Garantizar la seguridad del Tren Interocéanico

En tanto, afirmó que lo más importante es atender la emergencia, y después el revisar las condiciones que propiciaron este siniestro para reanudar las operaciones del tren.

"Evidentemente, primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía bajo una revisión muy exhaustiva, tanto de la Línea Z como de las otras líneas."

Sin embargo, recalcó que será la Fiscalía General de la República quienes definan las líneas de investigación. Afirmó que el operador de la línea no está lesionado.

Aseguró que las obras construidas desde la administración de Andrés Manuel López Obrador cuentan con las certificaciones necesarias.

"Estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos. Tienen certificado de seguridad."

Marina, IMSS, ISSTE detallan atención a víctimas

Autoridades brindaron detalles sobre lo ocurrido en el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado este domingo en el Estado de Oaxaca, mismo que dejó al menos 13 personas sin vida.

El almirante Raymundo Pedro Morales reveló que de las 250 personas a bordo del tren, 44 de las 108 personas atendidas en hospitales continúan internadas debido a la gravedad de sus heridas.

De las personas fallecidas, tan solo el cuerpo de una de las víctima continúa siendo recuperado por las autoridades.

Reiteró que la Fiscalía General de la República en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca serán las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El almirante informó que la Agencia del Transporte Ferroviario será la encargada de evaluar los hechos sucedidos, mientras que se analizarán los registros de la Caja Pulser.

"Este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continúa datos sobre la operación del tren, tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, las dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora." explicó Morales.

Desplegan más de 350 elementos en tragedia

El secretario de Marina informó que tanto su dependencia como la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un total de 360 elementos navales para la búsqueda de rescate. Además destacó

Brindarán acompañamiento a familiares de víctimas

De acuerdo con el subsecretario de Gobernación, se desplegó un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atender a las víctimas y sus familiares de este descarrilamiento, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum. También reiteró que por instrucción, un servidor público le brindará acompañamiento a las personas afectadas.

"La presidenta nos instruyó que a cada familia la acompañemos un servidor público que tendrá la responsabilidad de acompañar y apoyar a los familiares para que les ayudemos en los trámites, acciones y gestiones para todo aquello que necesiten en este momento tan difícil para ellos" afirmó.

Comparten ubicación de pacientes

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo detalló la ubicación de las víctimas que son atendidas en este descarrilamiento.

Afirmó que 16 afectados son atendidos en las instalaciones de Hospital de Salina Cruz, donde presentan desde golpes y contusiones hasta fracturas.

Reveló que 33 pacientes fueron atendidos en el Hospital Rugalde Matías Romero, de los cuales 14 ya fueron dados de alta por mejoría.

De acuerdo con el director del IMSS, también autoridades dieron a conocer que siete personas más se encuentran siendo atendidas en ISSTE de Tehuantepec.

Afirmó que los familiares son apoyados con alojamiento y alimentación durante su estadía en el nosocomio. Destacó que ningún paciente se encuentra en peligro.

Por su parte, el Hospital Civil Aurelio Valdivieso tiene dos pacientes, Hospital Regional de Ixtepec cuenta con un paciente, mientras que 11 pacientes están resguardados en Hospital de Especialidades de Salina Cruz.

