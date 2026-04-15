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Nuevo León

Colosio descarta aspirar a gubernatura de Nuevo León, por ahora

Al concluir una conferencia de prensa relacionada a la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador afirmó que no considera contender por algún cargo estatal

  • 15
  • Abril
    2026

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas descartó este miércoles contender por la gubernatura de Nuevo León.

Al concluir una conferencia de prensa relacionada a la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador afirmó que no considera contender por algún cargo estatal debido a que no son "tiempos electorales".

"Más adelante, estos no son los tiempos. No son tiempos electorales, son tiempos de trabajo y la verdad no quiero distraerme de mi trabajo".

Sin embargo, afirmó que cuando sea tiempo, podría visualizarlo. Enfatizó que por el momento, se mantiene al frente de la Comisión de Derechos Digitales y legislador.

"Más adelante cuando sea el momento, saldremos hacer anuncios. Yo no soy como las demás personas que luego luego quieren alzar la mano y arrebatar un puesto. Yo no estoy pensando en ningún puesto. Yo estoy pensando en trabajar por mi país y eso es a lo que he venido." 

Anteriormente, el senador contempló el competir por la gubernatura tanto del estado de Nuevo León, como por la de Sonora. Esto después de que el presidente municipal de Guadalupe, Héctor García, lo consideró una "buena ficha" para encabezar la próxima administración.

El pasado 09 de febrero, mencionó que, aunque no era el "momento de hacer especulaciones", era importante el ver como el Partido de Movimiento Ciudadano consolida su liderazgo para respaldar a la entidad.

Te recomendamos: Colosio no se descarta para Gubernatura; pide no ir en alianza

 

 


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