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Nuevo León

Inicia San Pedro programa de micromovilidad con scooters

Inicialmente entrarán en operación alrededor de mil 100 scooters nuevos, además de 400 zonas designadas para recoger y devolver las unidades

  • 15
  • Abril
    2026

El municipio de San Pedro Garza García puso en marcha su programa de micromovilidad con scooters eléctricos, una estrategia con la que busca mejorar los traslados de última milla, reducir la carga vehicular y ofrecer nuevas opciones de transporte a residentes y visitantes.

Durante la presentación, el alcalde Mauricio Farah Giacoman agradeció a la empresa Whoosh por implementar el servicio en la ciudad y reconoció el trabajo de funcionarios municipales en materia de movilidad.

“La movilidad para nosotros es una prioridad y lo hemos estado haciendo desde el inicio de esta administración”, expresó.

El edil recordó que actualmente operan 19 rutas gratuitas de transporte municipal, las cuales registran alrededor de 90 mil usuarios al mes, trasladando personas de sur a norte y de oriente a poniente del municipio.

Explicó que los scooters llegan para complementar este sistema, permitiendo a los usuarios cubrir el último tramo hacia sus destinos de una forma más rápida y eficiente.

“Estos scooters vienen a resolver la última milla, el último kilómetro, para poder llegar de una forma más rápida, más adecuada y más digna”, señaló.

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Mil 100 scooters y 400 estaciones

Farah informó que inicialmente entrarán en operación alrededor de mil 100 scooters nuevos, además de 400 zonas designadas para recoger y devolver las unidades.

Subrayó que era importante establecer puntos específicos para evitar que los scooters quedaran dispersos por calles y banquetas.

Las principales zonas de operación serán el Casco de San Pedro, Valle Oriente, la colonia Del Valle y áreas de alta concentración peatonal y vehicular.

Próximamente bicicletas compartidas

El alcalde adelantó que próximamente también se incorporarán bicicletas compartidas de la misma compañía, utilizando la misma dinámica y estaciones.

Restricciones y seguridad

Sobre la circulación, indicó que en la aplicación estarán delimitadas las calles y avenidas permitidas, así como las zonas restringidas por seguridad.

Añadió que si un usuario sale del perímetro autorizado, el scooter se bloqueará automáticamente.

Asimismo, exhortó a los usuarios a utilizar casco durante los recorridos.

“El casco no es obligatorio por ley, pero sí queremos hacer hincapié en que la gente lo utilice”, dijo.

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Rumbo al Mundial 2026

Farah señaló que el lanzamiento también responde a la cercanía del Mundial 2026, ya que Valle Oriente será una zona de alta afluencia por la concentración hotelera.

Indicó que habrá scooters y bicicletas disponibles para que turistas y visitantes tengan nuevas formas de movilidad durante el evento deportivo.


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