Nuevo León

Colosio no se descarta para Gubernatura; pide no ir en alianza

El senador aseguró que no era necesario que Movimiento Ciudadano se una con ningún otro partido político, ya que es un 'partido fuerte'

  • 09
  • Febrero
    2026

Luego de que el alcalde de Guadalupe lo destapara en un evento de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas no descartó su interés por competir por la gubernatura y que su partido puede ir sin alianza y ganar en Nuevo León.

En una atención a medios de comunicación, el senador agradeció a Hector García, alcalde de Guadalupe, por considerar que es una buena ficha para competir por la cabeza del Estado en el 2027, sin embargo, dijo que no son tiempos y que él hará el anuncio en su momento.

“Este es el momento de trabajar, no es el momento de hacer especulaciones, no es momento de dar spoilers. Es importante ver como Movimiento Ciudadano ha ido consolidando su liderazgo a nivel estatal y cómo la gente está dándonos su respaldo para poder continuar este proyecto.

“Estoy convencido que al interior del partido tomaremos la mejor decisión, respetaremos las preferencias y sobre todo las aspiraciones de todas las personas. Ciertamente yo lo haré con mi compañera Mariana Rodríguezen su momento”, dijo Luis Donaldo Colosio.

Asegura que no es necesario que MC se una con otro partido

Así mismo, se le cuestionó sobre si pediría ir en alianza con el PAN o cualquier otro partido para aceptar la candidatura como en las elecciones del 2021, a lo cual dijo que no era necesario que Movimiento Ciudadano se aliara con ninguna otra fuerza política, ya que es un partido fuerte y tiene la confianza de la gente.

“No estaría poniendo esa misma condición, por supuesto que no, Movimiento Ciudadano tiene la suficiente solidez, fuerza y yo creo que también la moral para hacer un proyecto político, maduro y que pueda ofrecerle tanto a nivel municipal, como a nivel estatal la mejor alternativa para la gente de Nuevo León. 

“No necesitamos ninguna alianza para poder ser no solamente altamente competitivos, sino también altamente efectivos a la hora de gobernar. Eso la gente lo sabe muy bien y yo creo que los seguiremos impulsando”, agregó el también ex alcalde de Nuevo León.

Aseguró que en dado caso de no ser elegido como el candidato a la gubernatura, apoyará a quien el partido decida poner en dicho lugar; así mismo tampoco descartó su interés por la presidencia.

“Hay que ir paso a pasito”, externó el exalcalde.


