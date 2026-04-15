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Retrasan sorteo de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudita

La Confederación Asiática de Futbol reprogramó el sorteo de la Copa de Asia 2027, que se disputará en Arabia Saudita, para el próximo 9 de mayo en Riad

  • 15
  • Abril
    2026

La Confederación Asiática de Fútbol confirmó este miércoles que el sorteo de la fase final de la Copa de Asia 2027 fue reprogramado para el próximo 9 de mayo en Riad, Arabia Saudita, tras haber sido aplazado por motivos de seguridad.

El organismo explicó que la ceremonia, originalmente prevista para el 11 de abril, se pospuso con el objetivo de garantizar la participación plena de todas las asociaciones miembro involucradas, así como de los actores clave del torneo.

“Este ajuste refleja el compromiso de la AFC y del Comité Organizador Local de organizar una ceremonia de primer nivel”, señaló el organismo en un comunicado.

Sede histórica y logística del sorteo

El sorteo se llevará a cabo en el histórico distrito de At-Turaif, en ad-Dir'iyah, sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La elección del recinto busca enmarcar el evento dentro de un entorno simbólico y representativo de la cultura saudí.

Además, la AFC subrayó que el cambio de fecha permitirá una mejor organización y coordinación logística, especialmente en un contexto donde aún no se completa la lista definitiva de selecciones clasificadas.

Falta un boleto por definirse

Hasta el momento, 23 de las 24 selecciones que participarán en el torneo ya están confirmadas. La última plaza se definirá el próximo 4 de junio, cuando la Selección de Líbano y Yemen se enfrenten por el liderato del Grupo B en la fase clasificatoria.

Una vez completado el cuadro, los equipos serán distribuidos en seis grupos de cuatro selecciones cada uno.

El campeonato se disputará del 7 de enero al 5 de febrero y representará la decimonovena edición del torneo continental más importante de Asia.

Por su parte, la AFC destacó que el país anfitrión trabaja en conjunto con el comité organizador para ofrecer una competición a la altura del prestigio del certamen.


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