Nuevo León

Comienza caída de aguanieve en Santiago por frente frío

Usuarios en redes sociales compartieron a El Horizonte videos donde se aprecia claramente la caída de hielo, esto debido a los efectos del frente frío 27

  • 10
  • Enero
    2026

Tal y como se reportó desde hace algunos días, este sábado por la noche comenzó a presentarse la caída de aguanieve en algunas zonas montañosas del estado de Nuevo León, particularmente en el municipio de Santiago.

Usuarios en redes sociales compartieron a El Horizonte videos donde se aprecia claramente la caída de hielo, esto debido a los efectos del frente frío 27, que provocará temperaturas de un solo dígito durante los próximos días.

De igual manera, se reportó que también en la zona de Ciénega de González hubo presencia de hielo, debido a que se trata de una zona alta y montañosa, donde este tipo de condiciones no son novedad.

Debido al riesgo que representa la presencia de hielo en estas regiones, se exhorta a la población a permanecer resguardados, pues los caminos que llevan a estas zonas son sinuosos y, en algunos casos, cerca de barrancos muy peligrosos si no hay buenas condiciones climáticas.

Las temperaturas seguirán bajando

Durante la noche de este sábado la temperatura es de aproximadamente 9°, sin embargo, esta seguirá bajando conforme pasen las horas, con muy alta posibilidad de asentarse en los 3 grados y con posibilidad de precipitaciones, que podrían traer más aguanieve e incluso nieve en regiones montañosas como las ya mencionadas.

Estas condiciones gélidas permanecerán hasta el miércoles, cuando la máxima volvería a subir hasta los 20° y con cielo mayormente despejado.

Clases no se cancelarán

Debido a estas condiciones muy frías, padres de familia comenzaron a preguntarse si tendrán que enviar a sus hijos a las escuelas y la respuesta es que sí, según dio a conocer la Secretaría de Educación de Nuevo León.

En un comunicado oficial, la dependencia confirmó que es obligatoria la asistencia, pues las clases únicamente serían suspendidas si la temperatura es inferior a los 0 grados.


Comentarios

