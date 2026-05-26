Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_26_at_9_38_24_PM_ff11810a7f
Nuevo León

Invertirá Monterrey $84.9 mdp en 30 obras elegidas por ciudadanos

El municipio informó que {a inversión de $84.9 millones de pesos para las obras proviene del 5% de la recaudación del impuesto predial

  • 26
  • Mayo
    2026

El municipio de Monterrey anunció las 30 obras ganadoras del Presupuesto Participativo 2025, las cuales impactarán positivamente a más de 75 mil ciudadanos.

La cifra de 15,430 votos representó un incremento del 20% en comparación con el año previo, un avance que el alcalde Adrián de la Garza calificó como "inédito" para la creación de comunidad y la transparencia en el gasto público. 

La inversión de $84.9 millones de pesos para las obras proviene del 5% de la recaudación del impuesto predial, indicaron las autoridades municipales.

“Participaron más de 15 mil personas, es inédito, no se había dado una participación tan amplia y nos indica que algo se está haciendo bien y que está haciendo participar a la gente”, enfatizó el edil regio.

“Nos indica que entonces, en lo que planeamos, vamos bien, pero nos indica también que falta mucha más participación y que tenemos que seguir trabajando para que la gente se anime a participar en este tipo de ejercicios que son muy importantes para crear comunidad”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 9.38.31 PM.jpeg

Con una bolsa de proyectos que incluye la construcción de canchas deportivas, rehabilitación de plazas, vitapistas, senderos peatonales y rampas de conectividad, las obras impactarán directamente a más de 75 mil regiomontanos. 

Al respecto, el munícipe refrendó que el Presupuesto Participativo tiene como eje central empoderar a los ciudadanos para que definan las prioridades de sus colonias, consolidando un modelo de gobernanza transparente, inclusivo y de beneficio común.

 Asimismo, anticipó que en los próximos días se darán a conocer las bases para el arranque de la edición 2026.

Rafa Ramos, titular de Participación Ciudadana, informó que, de 155 propuestas vecinales presentadas desde noviembre pasado, 97 resultaron viables y 30 fueron las ganadoras.

Al anuncio de los proyectos ganadores asistieron los integrantes del Comité Ciudadano del Presupuesto Participativo, entre ellos Alejandra Fernández, presidenta de la asociación civil “Telar”, así como representantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), de la Arquidiócesis local y vecinos de los sectores beneficiados. 

WhatsApp Image 2026-05-26 at 9.38.53 PM.jpeg

Por parte del gabinete regiomontano, atestiguaron el acto los secretarios Marcelo Segovia, de Administración, y Nazario Pineda, de Obras Públicas; además de Nancy Villarreal, directora del programa, y el regidor Daniel Galindo, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_27_at_12_49_05_AM_6f2e0a9316
Semana de Finales, en Temporada Juvenil de la MFL 2026
Whats_App_Image_2026_05_27_at_12_19_41_AM_914a40420e
Impulsan desarrollo y financiamiento de pymes en Nuevo León
Hector_Garcia_d02f2e351c
Por temor a clonación de franeleros, retrasan QR a vecinos FIFA
publicidad

Últimas Noticias

eua_avances_seguridad_c4b2cd6bda
Destaca EUA avances con México en seguridad y migración
IMG_9677_54a85c95f1
Pintan de verde la ruta mundialista: Plantan 5,000 árboles
Rube_uen_Rocha_Moya_1ada81fa2b
Faltan tres del caso Rocha Moya por acudir ante la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×