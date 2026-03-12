Conductor presuntamente ebrio choca en Calzada del Valle

Un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol terminó chocando su automóvil contra un árbol durante la madrugada del jueves en calles de la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente fue reportado alrededor de la 1:30 horas en el cruce de Calzada del Valle y Calzada Mauricio Fernández Garza, donde un Kia Río terminó sobre el camellón central tras perder el control.

De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en la zona, el conductor comenzó a realizar maniobras de derrape sobre la vialidad, lo que provocó que el vehículo se desplazara de manera peligrosa antes de que aparentemente perdiera el control.

Tras desestabilizarse, el automóvil invadió el camellón central y se impactó contra un árbol, quedando varado entre el área verde.

Testigos señalaron que el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance, lo que habría influido en las maniobras que realizaba antes del choque.

El senderista y creador de contenido en redes sociales Edson Casas videograbó el momento del impacto mientras se encontraba en la zona, y fue quien realizó el reporte a las autoridades tras presenciar el accidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro y agentes de Tránsito municipal, quienes aseguraron el área y procedieron a retener al conductor para realizar las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del choque, el hombre no presentó lesiones de gravedad y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las investigaciones y coordinaban el retiro del vehículo.

