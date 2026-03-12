Podcast
Nuevo León

Insisten en fomentar uso de mochilas transparentes

Fuentes legislativas señalaron que la próxima semana se subirá al pleno la nueva Ley de Educación, sin embargo, en ella no incluyen esta propuesta

  • 12
  • Marzo
    2026

La diputada de Morena, Brenda Velázquez, insistió en que se tome en cuenta su propuesta del fomento del uso de las mochilas transparentes en las escuelas, como una forma de seguridad.

Fuentes legislativas señalaron que la próxima semana se subirá al pleno la nueva Ley de Educación, sin embargo, en ella no incluyen esta propuesta, ya que, dijeron que al querer hacer estas mochilas transparentes obligatorias se vulneraban los derechos de los menores, sin embargo, la diputada morenista aseguró que en ningún momento la propuesta busca que sean obligatorias, simplemente que se fomente el uso de las mismas.

“La iniciativa presentada no obliga, fomenta el uso de mochilas transparentes, y es una petición que nació de las peticiones hechas por los mismos padres de familia.

“Cada vez hay más casos donde alumnas y alumnos están bajo riesgo de amenazas de compañeras o compañeros que aseguran que dentro de sus mochilas portan armas blancas o amenazan con traer consigo un arma de fuego, necesitamos actuar”, dijo Brenda Velázquez.

El año pasado el Congreso comenzó a trabajar en una nueva Ley de Educación y aunque parecía que ya estaba en consenso con todas las bancadas, comenzó a haber roces debido a que la Comisión de Educación no agregó esta propuesta y otras más hechas desde el grupo legislativo de Morena, por lo cual, pausaron el proceso legislativo y no se subió a pleno, a pesar de que por mayoría del PRI, PAN y PRD sí se aprobó en la Comisión.


