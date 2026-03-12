Anuncia Israel ofensiva militar mediante ataques contra Irán

El gobierno de Israel informó que sus fuerzas armadas llevaron a cabo una nueva serie de ataques “a gran escala” contra objetivos en Irán, en medio de la creciente tensión militar entre ambas naciones en la región de Medio Oriente.

De acuerdo con información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura militar e instalaciones estratégicas vinculadas al aparato de defensa iraní, incluyendo puntos localizados en Teherán y otras zonas del país.

Objetivos militares e infraestructura estratégica

Autoridades israelíes indicaron que los bombardeos tuvieron como blanco sistemas de defensa aérea, bases militares, lanzadores de misiles y centros de producción de armamento, los cuales, según señalaron, forman parte de las capacidades militares del gobierno iraní.

Reportes militares señalan que durante las operaciones se impactaron cientos de objetivos en distintos puntos del territorio iraní, entre ellos instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una de las principales estructuras militares del país.

Medios locales en Irán reportaron explosiones en diferentes sectores de Teherán, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y la activación de protocolos de seguridad en diversas zonas de la capital.

Aumenta la tensión en Medio Oriente

La ofensiva ocurre en medio de una escalada de confrontaciones militares que se ha intensificado en las últimas semanas entre Israel e Irán, situación que ha elevado la tensión en Medio Oriente.

Autoridades iraníes confirmaron recientemente operaciones coordinadas con el grupo armado Hezbolá, las cuales incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra ciudades israelíes como Tel Aviv, Haifa y Beersheba.

Estos enfrentamientos han provocado daños en infraestructura y víctimas en ambos lados, además de mantener en alerta a las autoridades de varios países de la región.

Preocupación internacional por posible expansión

La comunidad internacional ha manifestado preocupación ante la posibilidad de que el conflicto se amplíe hacia otros territorios de Medio Oriente, debido a la participación directa e indirecta de distintos actores regionales.

Diversos gobiernos y organismos internacionales han reiterado el llamado a reducir la tensión y priorizar el diálogo diplomático, ante el riesgo de que la confrontación derive en un conflicto de mayor escala en la región.

Mientras tanto, la situación continúa evolucionando y persiste la incertidumbre sobre el alcance y las consecuencias del enfrentamiento entre ambas naciones.

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